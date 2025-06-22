США готовятся, что Иран может нанести ответный удар в течение 48 часов – NBC

Администрация президента Дональда Трампа готовится к возможным ответным действиям со стороны Ирана после масштабных ударов американской армии по ключевым ядерным объектам Исламской Республики.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника в Пентагоне и высокопоставленного чиновника Белого дома.

США ожидают, что Иран может ответить в течение 48 часов

По словам собеседников, следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность.

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В Вашингтоне не исключают, что ответ Ирана может быть как по объектам США за границей, так и внутри страны.

Американские военные базы за рубежом уже находятся в состоянии самой высокой боевой готовности в течение последних месяцев, однако угроза возросла после начала войны между Израилем и Ираном 13 июня.

США ударили по ядерным объектам Ирана

В ночь на 22 июня американские стратегические бомбардировщики B-2 нанесли удары по объектам в Фордо, Натанге и Исфахане.

Администрация Трампа подтвердила применение шести противобункерных авиабомб по Фордо, а также запуск 30 крылатых ракет Томагавк из подлодок.

В Иране признали факт авиаударов. Советник главы парламента Мехди Мохаммади заявил, что Тегеран ожидал нападения на Фордо.

По его словам, объект давно эвакуирован, а ущерб не является необратимым.

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