США уничтожили ядерную программу Ирана – Пентагон

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что воздушные удары по иранским ядерным объектам стали “невероятным и потрясающим успехом”, фактически разрушившим ядерную программу Ирана.

Гегсет об ударах по Ирану

На брифинге в Пентагоне глава оборонного ведомства США подчеркнул, что речь идет о “сфокусированных, мощных и четких” действиях, совершенных с высокой точностью.

— Прошлой ночью, согласно приказу президента Трампа, Центральное командование США нанесло меткий удар по трем ядерным объектам Ирана с целью уничтожения или значительного ухудшения функционирования иранской ядерной программы, — сообщил Хегсет.

Он подчеркнул, что атака была направлена ​​исключительно на инфраструктуру ядерных объектов, а не на военные силы или гражданское население.

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— Это был невероятный и ошеломляющий успех. Приказ нашего главнокомандующего был точным, четким и решительным.

По его словам, миссия с участием стратегических бомбардировщиков B-2 была самой длинной с 2001 г. и стала первым применением массивной проникающей бомбы MOP.

Гегсет также процитировал президента США Дональда Трампа, отметив: Соединенные Штаты не стремятся к войне, но мы готовы действовать быстро и решительно, если угроза возникнет в отношении нашего народа, союзников или национальных интересов. Иран должен внимательно слушать президента Штатов и понимать, что каждое его слово – это действие.

Напомним, Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу масштабного военного удара, который, по его словам, полностью уничтожил критические объекты иранской ядерной программы.

Трамп также предостерег Иран от ответного удара.

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