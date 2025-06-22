Создание Ираном ядерного оружия приведет к краху режима — Рубио

Если Иран решит создать ядерное оружие, это станет концом для его правящего режима. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире программы Sunday Morning Futures на телеканале Fox News.

Создание ядерного оружия — конец для режима Ирана

— Если Иран действительно намерен стать ядерной державой, это поставит под угрозу существование режима. Я считаю, что это будет его конец, — подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря, удары, нанесенные США и Израилем по иранским ядерным объектам, существенно ослабили технические возможности Тегерана. Однако, как отметил Рубио, дело не только в последних атаках.

— Их потенциал был серьезно подорван не только из-за ударов прошлой ночью, но и благодаря эффективной работе Израиля ранее, — отметил госсекретарь.

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Он уточнил, что Вашингтон не выступает против использования Ираном ядерной энергии в мирных целях, для производства электричества. Но США категорически против создания вооруженного ядерного арсенала.

— Есть много стран, которые имеют атомные электростанции, но не обогащают уран самостоятельно. Если же речь идет о тайной программе в горах, куда инспекторов допускают только тогда, когда это позволяет режим — это уже другое дело. Это очень опасно, — заявил Рубио.

Он добавил, что мировое сообщество не останется в стороне, если Иран будет реализовывать подозрительную ядерную программу, которая не имеет ничего общего с мирным атомом.

— Если это будет секретная программа, которая совсем не похожа на гражданские ядерные проекты других стран, а вместо этого напоминает создание бомбы, у них возникнут проблемы не только с нами, но и со многими другими государствами, — подчеркнул госсекретарь.

Сегодня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Эсфахане и Фордо. В Фордо, ядерном центре, расположенном в горе, сбросили шесть специальных “бомб для бункеров”. По Натанзе и Эсфахану запустили более двух десятков крылатых ракет Томагавк.

Ликвидация Али Хаменеи

Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал возможность ликвидации верховного лидера Ирана. В эфире программы Meet the Press на NBC он заявил, что окончательное решение в этом вопросе — за Израилем.

— Это решать Израилю. Но наша позиция четкая — мы не поддерживаем смену режима, — сказал Венс.

Иран давно подозревают в попытках создать ядерное оружие под прикрытием мирной программы. США и Израиль считают это прямой угрозой региональной и глобальной безопасности.

Источник : The Hill

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