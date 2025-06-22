В Дамаске смертник взорвал себя в церкви: есть погибшие и раненые

На окраине Дамаска в Сирии террорист-смертник подорвал себя в церкви, заполненной людьми. В результате инцидента погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на сирийские государственные СМИ.

Теракт в церкви в Дамаске

Взрыв произошел в городе Двейла на окраине Дамаска, когда проходила служба в церкви Святого Ильи. По данным Министерство здравоохранения Сирии, в результате теракта по меньшей мере 15 человек получили ранения.

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Британский мониторинговый центр Сирийская обсерватория по правам человека, базирующийся в Великобритании, сообщил о 30 раненых и убитых, но не назвал точных цифр. Некоторые местные СМИ сообщили, что среди жертв есть дети.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Suicide bomber strikes Syrian church near Damascus during mass https://t.co/toi1BmyL0z pic.twitter.com/M06PONosLK — New York Post (@nypost) June 22, 2025

По данным Министерства внутренних дел Сирии, смертельную атаку на церковь в Дамаске совершил террорист-смертник, связанный с группировкой Исламское государство.

Один из свидетелей сообщил СМИ, что видел, как нападавший стрелял по церкви, а затем зашел внутрь и подорвал себя.

После взрыва в церкви туда прибыли силы безопасности и службы быстрого реагирования. СМИ пишут, что уцелевшие люди панически плакали. На фото, которые распространяются в социальных сетях, церковные скамьи и иконы покрыты обломками и кровью.

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