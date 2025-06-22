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3 мин.

В Дамаске смертник взорвал себя в церкви: есть погибшие и раненые

теракт у церкві в Дамаску
Фото: Getty Images

На окраине Дамаска в Сирии террорист-смертник подорвал себя в церкви, заполненной людьми. В результате инцидента погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на сирийские государственные СМИ.

Теракт в церкви в Дамаске

Взрыв произошел в городе Двейла на окраине Дамаска, когда проходила служба в церкви Святого Ильи. По данным Министерство здравоохранения Сирии, в результате теракта по меньшей мере 15 человек получили ранения.

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Британский мониторинговый центр Сирийская обсерватория по правам человека, базирующийся в Великобритании, сообщил о 30 раненых и убитых, но не назвал точных цифр. Некоторые местные СМИ сообщили, что среди жертв есть дети.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

По данным Министерства внутренних дел Сирии, смертельную атаку на церковь в Дамаске совершил террорист-смертник, связанный с группировкой Исламское государство.

Один из свидетелей сообщил СМИ, что видел, как нападавший стрелял по церкви, а затем зашел внутрь и подорвал себя.

После взрыва в церкви туда прибыли силы безопасности и службы быстрого реагирования. СМИ пишут, что уцелевшие люди панически плакали. На фото, которые распространяются в социальных сетях, церковные скамьи и иконы покрыты обломками и кровью.

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Агентка-РФ

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