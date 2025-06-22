Трамп предостерег Иран от ответов после масштабного удара США по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу масштабного военного удара, который, по его словам, полностью уничтожил критические объекты иранской ядерной программы. Он предостерег Иран от ответного удара.

Трамп назвал удар по Ирану зрелищным успехом

В частности, был поражен подземный завод в Фордо, объект в Натанге и инфраструктура в Исфахане. Трамп предостерег Иран от любой попытки ответить, отметив мощь американской армии.

Иранские официальные лица подтвердили сам факт атаки, однако детали нанесенного ущерба пока остаются неясными. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи резко осудил действия США, назвав авиаудары возмутительными и предупредив о пожизненных последствиях для Вашингтона.

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При обращении к нации Трамп назвал операцию зрелищным военным успехом, хотя некоторые представители Демократической партии раскритиковали его за решение действовать без согласования с Конгрессом.

По словам президента, американские самолеты провели высокоточную атаку на три важных объекта ядерной инфраструктуры Ирана, в том числе на глубоко размещенный объект в Фордо, до которого, по оценкам военных, можно добраться только с помощью массивных 30 000 фунтов бомб.

По словам американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным из-за чувствительности ситуации, эти бомбы были сброшены на несколько целей в пределах Ирана, хотя точные места попаданий не раскрываются.

Министр обороны Пит Хегсет пообещал предоставить дополнительную информацию к утру воскресенья.

Иранская сторона, в свою очередь, охарактеризовала авиаудары как акт агрессии против мирных ядерных объектов, подчеркнув, что имеет полное право защищать свою территорию и население всеми доступными средствами.

Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно гражданский характер.

Война Израиля и Ирана

Между тем, в воскресенье утром ситуация на Ближнем Востоке обострилась еще больше: Израиль и Иран обменялись ракетными ударами.

Армия обороны Израиля сообщила о минимум 10 атаках на иранские цели в ответ на ракетные обстрелы со стороны Тегерана.

В результате этих ударов, по сообщению израильских служб, вспыхнули пожары, пострадали — по меньшей мере 16 человек.

Источник : The Washington Post

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