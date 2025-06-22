Как Тегеран может ответить на удары США по Ирану

После авиаударов Израиля, разрушивших часть военной инфраструктуры Ирана, Тегерану будет трудно реализовать угрозы в адрес США. Любой ответ может втянуть страну в полномасштабное противостояние.

Возможности Ирана нанести ответный удар по США ограничены

Иран пытался удержать Дональда Трампа от присоединения к израильской военной кампании, угрожая серьезным ответом. Однако сегодня возможности Тегерана для ответного удара по США значительно ограничены и связаны с риском масштабной эскалации.

Несмотря на громкие заявления иранских чиновников о возможных атаках на американские корабли и военные базы, часть арсенала, на который Тегеран полагался как на сдерживающий фактор, была уничтожена в результате израильских авиаударов.

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Атакам подверглись преимущественно пусковые установки баллистических ракет большой дальности. Однако Иран до сих пор сохраняет мощный арсенал ракет меньшей дальности и боевых дронов.

США подготовились к возможной атаке

Соединенные Штаты приняли меры предосторожности: разместили Военно-морские силы в регионе и усилили противовоздушную оборону, чтобы затруднить Ирану возможность нанести удар.

Дональд Трамп заявил, что в случае нападения Ирана США могут не ограничиться обороной. По его словам, среди потенциальных целей американских ударов может оказаться сам верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

Союзники Ирана понесли потери

Другой ключевой инструмент влияния Тегерана — сеть союзных группировок в регионе, так называемая “ось сопротивления” — также понесла потери. Арсенал ракет ливанской террористической организации Хезболла был существенно уничтожен израильской авиацией в прошлом году. В апреле Израиль нанес удар по складу вооружения шиитских боевиков на юге Бейрута.

В соседнем Ираке иранская группировка Катаиб Хезболла угрожает атаковать “американские интересы” в ответ на поддержку Вашингтоном Израиля. Один из командиров группы, Абу Али аль-Аскари, в интервью CNN заявил, что базы США в регионе “превратятся в зоны для стрельбы по уткам”.

У США есть меньшей мере 19 военных объектов на Ближнем Востоке, из которых восемь являются постоянными.

Еще одним союзником Ирана являются хуситы в Йемене. В мае они договорились о прекращении огня со США, однако уже предупредили, что будут считать перемирие нарушенным, если Трамп примет решение об атаках на Иран.

В таком случае они могут возобновить атаки на американские корабли в Красном море, что уже случалось в прошлом с неоднозначными результатами.

Однако вовлечение любой из этих союзных группировок в конфликт, скорее всего, вызовет жесткий ответ США, которые уже длительное время готовятся к такому сценарию.

Иран может атаковать судоходство

Иран имеет еще один рычаг давления — атаки на судоходство. В крайнем случае он может прибегнуть к минированию, потоплению судов или угрозе закрытия Ормузского пролива — стратегически важного морского пути, по которому ежедневно проходит более пятой части мировых поставок нефти (около 20 млн баррелей) и значительная часть сжиженного газа. В некоторых местах ширина пролива достигает всего 55 км.

Иранские политики уже призвали к закрытию Ормуза. Такой шаг может больно ударить по США, вызвав скачок цен на нефть и рост инфляции накануне выборов в Конгресс.

Однако это также угрожает самой Исламской Республике: ее собственный экспорт нефти проходит по тому же маршруту. Кроме того, вмешательство может привести к участию в конфликте стран Персидского залива, которые, несмотря на критику действий Израиля, могут быть вынуждены защищать собственные экономические интересы.

Учитывая высокие риски, Тегеран может решить не отвечать немедленно, а отложить месть на неопределенное время. Иран уже имел опыт затягивания с ответом на внешние атаки. Министр иностранных дел Сейед Аббас Аракчи намекнул на такой сценарий, отметив, что решение Трампа “будет иметь вечные последствия”.

В Пентагоне заявили об уничтожении ядерной программы Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне охарактеризовал авиаудары по Ирану как “точные, мощные и четко направленные”.

По его словам, объектами атаки стали исключительно ядерные объекты Ирана — без нанесения ущерба военным или гражданскому населению.

— Прошлой ночью по приказу президента Трампа Центральное командование США провело точечные авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу этой страны, — заявил Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что миссия была полностью направлена на разрушение инфраструктуры, которая могла быть задействована в создании ядерного оружия.

— Это был ошеломляющий и сокрушительный успех. Мы опустошили ядерную программу Ирана, — подытожил Пит Хегсет.

Он заверил, что США не желают вести затяжную войну, однако подчеркнул, что “возможности американских военных безграничны”.

Глава Пентагона предостерег Тегеран от ответа, отметив, что “для Ирана или его приспешников было бы очень плохой идеей попытаться напасть на американские силы”.

Источник : The Guardian

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