Есть ли у Ирана ядерное оружие и чем это грозит

Ночью 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзи и Исфагане из-за угрозы создания ядерного оружия страной. Администрация Трампа подтвердила применение шести противобункерных авиабомб по Фордо, а также запуск 30 крылатых ракет Томагавк.

Спустя шесть лет после выхода Соединенных Штатах из ядерной сделки с Ираном, Тегеран стремительно накапливает обогащенный уран, часть которого очень близка к оружейному качеству. Мировые эксперты, которые внимательно следят за ядерной программой Ирана, опасаются, что исламская республика фактически в нескольких шагах до создания оружия массового поражения.

Имеет ли Иран ядерное оружие и чем это может угрожать — читайте на Фактах ICTV.

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Иранский завод по разработке ядерного оружия

В течение последних 16 лет наиболее важные сведения об иранской ядерной программе лежали глубоко под землей, на заводе, построенном внутри горы на краю Великой соляной пустыни Ирана.

Объект известен как Фордо, но почти вся информация по нему засекречена. На него неоднократно назначались международные инспекторы, задача которых – обеспечить защиту от любых секретных попыток Ирана создать ядерные бомбы. Последний визит в феврале показал значительные изменения на Фордо.

Несмотря на то, что производство обогащенного урана было остановлено, согласно ядерному соглашению 2015 года, теперь там установлено новое оборудование, ускоряющее производство урана.

Отметим, что объект по обогащению урана Фордо построен в труднодоступных горах северного Ирана, недалеко от города Кум, примерно в 96 км к югу от Тегерана. Он способен выдерживать удары с воздуха, а глубина, на которой он расположен, защищает его от обычных бомб.

Фордо состоит из двух основных туннелей, где размещены центрифуги для обогащения урана, а также сети более мелких туннелей.

Объект защищен кольцом ограждения с доступом через единственный контрольно-пропускной пункт. Предположительно, существует шесть входных туннелей, ведущих к подземному комплексу.

Над землей есть одно большое вспомогательное здание и проложена дорога к прилегающему вспомогательному объекту.

Считается, что строительство ядерного объекта началось в 2006 году, а в 2009-м Иран публично признал его существование, когда объект раскрыли западные разведслужбы.

Ядерное соглашение с Ираном

Ядерная сделка была подписана в 2015 году между Ираном и группой из пяти стран — США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией, а также Европейским Союзом.

Суть договора заключалась в отказе Тегерана от ядерного оружия взамен на снятие санкций (на то время Иран был государством с наибольшим числом наложенных санкций).

Уже в 2017 году президент Дональд Трамп не признал сделку таковой, которая отвечает интересам Соединенных Штатов, и вышел из нее.

Европейские страны продолжают признавать это соглашение, потому инспекторам МАГАТЭ разрешено посещать Фордо и несколько других объектов в соответствии с ранее существовавшими соглашениями.

Но после выхода США Иран заявил о своем праве отменить любые части соглашения, которые он хочет игнорировать. На практике это означает почти все.

Источник : The Washington Post

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