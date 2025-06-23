Два танкера сменили курс в Ормузском проливе после ударов США по Ирану

Два супертанкера, каждый из которых способен перевозить около 2 млн баррелей нефти, изменили курс в Ормузском проливе после ударов США по Ирану.

Об этом сообщает Bloomberg.

Танкеры изменили курс в Ормузском проливе: что известно

По данным отслеживания судов, танкеры Coswisdom Lake и South Loyalty вошли в Ормузский пролив в воскресенье, однако внезапно изменили свой курс.

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Первое судно снова развернулось и теперь возвращается обратно через Ормузский пролив, второй танкер остается за пределами Персидского залива.

В издании отмечают, что после начала авиаударов Израиля по Ирану 13 июня в Персидском заливе все чаще фиксируют помехи в работе электроники и сигналов судов.

Несмотря на радиопомехи и попытки держаться подальше от иранского побережья, нефтяные и газовые танкеры после ударов США продолжали двигаться через пролив.

Владельцы судов и нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией, чтобы понять влияние эскалации на Ближнем Востоке на морские перевозки и потоки нефти.

В то же время министерство судоходства Греции выпустило предупреждение, призвав свои корабли пересмотреть решение о проходе через Ормузский пролив.

По данным Bloomberg, часть судов, вероятно, предпочтет остаться вне Ормузского пролива из-за задержек в портах погрузки и повышенной напряженности в регионе.

Напомним, что после удара США по ядерным объектам парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива.

Соединенные Штаты предупредили, что блокировка одной из важнейших морских торговых артерий мира повлияет на все страны, а для самого Ирана обернется самоубийством.

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