Генсек НАТО не считает удары США по Ирану нарушением международного права
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не разделяет оценку возможного нарушения международного права во время недавних ударов США по Ирану.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Гааге накануне саммита НАТО, комментируя заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.
Удары США по Ирану
По его словам, самой большой обеспокоенностью для Альянса является возможность получения Ираном ядерного оружия.
— Появление ядерного оружия в Иране — мой величайший страх. Позиция НАТО состоит в том, что Иран не должен ее иметь, подчеркнул он.
Напомним, премьер Норвегии Стере ранее заявил, что удары США противоречат международному праву.
– Мы должны быть в состоянии это заявить. Осуществление такой атаки противоречит международному праву, сказал он.
В ночь на воскресенье США атаковали три ключевых иранских ядерных объекта. После этого президент Дональд Трамп призвал Иран воздержаться от эскалации и возвратиться к переговорам.
Напомним, бомбардировщики Военно-воздушных сил США ударили по ядерным объектам Ирана.
125 самолетов и подлодки атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана, что стало прямым вмешательством США в войну между Израилем и Ираном.
Удары были нанесены по двум главным центрам обогащения урана – укрепленному объекту в горном районе Фордо и заводу в Натанге.