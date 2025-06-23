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Генсек НАТО не считает удары США по Ирану нарушением международного права

Марк Рютте
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не разделяет оценку возможного нарушения международного права во время недавних ударов США по Ирану.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Гааге накануне саммита НАТО, комментируя заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Удары США по Ирану

По его словам, самой большой обеспокоенностью для Альянса является возможность получения Ираном ядерного оружия.

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— Появление ядерного оружия в Иране — мой величайший страх. Позиция НАТО состоит в том, что Иран не должен ее иметь, подчеркнул он.

Напомним, премьер Норвегии Стере ранее заявил, что удары США противоречат международному праву.

– Мы должны быть в состоянии это заявить. Осуществление такой атаки противоречит международному праву, сказал он.

В ночь на воскресенье США атаковали три ключевых иранских ядерных объекта. После этого президент Дональд Трамп призвал Иран воздержаться от эскалации и возвратиться к переговорам.

Напомним, бомбардировщики Военно-воздушных сил США ударили по ядерным объектам Ирана.

125 самолетов и подлодки атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана, что стало прямым вмешательством США в войну между Израилем и Ираном.

Удары были нанесены по двум главным центрам обогащения урана – укрепленному объекту в горном районе Фордо и заводу в Натанге.

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