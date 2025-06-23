Норвегия будет производить надводные дроны в Украине: детали соглашения

Норвегия выделила около 6,7 млрд крон в 2025 году на поддержку морской коалиции. Часть этих средств предусмотрена на производство беспилотных надводных судов в Украине (примерно €580 млн).

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии в соцсети X.

Норвегия будет производить дроны в Украине: что известно

По словам министра обороны Торе Сандвика, норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине.

Сейчас смотрят

– Часть из выделенных в этом году на морскую коалицию около 6,7 млрд норвежских крон будет использована для разработки и производства в Украине беспилотных морских судов с использованием технологии KDA, – сообщил Сандвик.

В Минобороны Норвегии отметили, что беспилотные суда играют важную роль в защите территории Украины и нейтрализации российского флота в Черном море.

Напомним, что по результатам 28-го Рамштайна Норвегия выделит $700 млн на дроны с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса и $50 млн — в фонд NSATU Trust Fund.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.