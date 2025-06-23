Подтверждено 80% от запланированных 2 млн боеприпасов для Украины в 2025 году — Каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что уже получены конкретные обязательства по поставке 80% из запланированных 2 миллионов боеприпасов, которые Евросоюз должен передать Украине в 2025 году.

Об этом она сообщила во время общения с журналистами после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось 23 июня в Брюсселе, пишет Европейская правда.

Каллас собрала 80% из обещанных Украине двух миллионов боеприпасов

По словам Каллас, большинство стран Евросоюза уже подтвердили свое участие в инициативе и пообещали предоставить боеприпасы. Теперь осталось договориться еще о 20%, чтобы выполнить план полностью.

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— Мы обсудили военную поддержку Украины, и я рада сообщить, что 80% обещаний, необходимых для инициативы по двум миллионам боеприпасов, уже сделано на этот год, — сказала она.

Именно Кая Каллас стала инициатором предоставления Украине масштабного пакета помощи. По информации дипломатических источников, план предусматривал военную поддержку на сумму от €20 до €40 млрд.

Позже она заявила, что, если страны ЕС не готовы согласовать такую помощь, вполне реально договориться сначала о €5 млрд на боеприпасы в рамках этой инициативы.

Источник : Європейська правда

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