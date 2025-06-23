Россия остается главной прямой угрозой для НАТО — генсек Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия по-прежнему остается основной угрозой для стран Североатлантического блока.

Об этом Марк Рютте заявил перед началом саммита НАТО в Гааге.

Главная угроза для НАТО

По словам генсека Марка Рютте, Украина будет одним из вопросов, которые будут обсуждаться на саммите НАТО, поскольку важно сохранить фокус на поддержке Украины для того, чтобы миллиард граждан Альянса был в безопасности.

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– Наиболее значимая и прямая угроза для Альянса – это Россия. Москва продолжает вести войну против Украины, при поддержке Северной Кореи, Ирана, а также Китая и Беларуси, – подчеркнул Марк Рютте.

Известно, что на саммите НАТО в Гааге лидеры стран-членов будут обсуждать вопрос повышения расходов на оборону до 5% от ВВП.

Также на саммит приедут президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. 24 июня запланирована встреча генерального секретаря Марка Рютте, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейского совета Антониу Кошты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генсек также подчеркнул, что страны Европы и Канада предоставят Украине дополнительную помощь в размере €35 млрд в 2025 году.

Источник : Європейська правда

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