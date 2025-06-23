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В Сирии атакована военная база США – СМИ

кількість українців в Ірані,
Фото: Pexels

В понедельник, 22 июня, военная база США в Сирии подверглась минометном обстрелу.

Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на информированные источники.

Атака на военную базу США: что известно

Военная база США, расположенная в западной провинции Хасеке, подверглась атаке 22 июня.

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Подробности о возможных жертвах или повреждениях пока не сообщаются.

Информированные источники заявили, что после атаки командование базы немедленно усилило меры безопасности по периметру объекта. У главного входа были введены дополнительные ограничения и проверки.

Эта атака может быть ответом на воскресный удар США по ядерным объектам Ирана.

Ранее мы сообщали, что на данный момент возможности Тегерана для ответного удара по США значительно ограничены. Это связано с риском масштабной эскалации.

Несмотря на громкие заявления иранских чиновников о возможных атаках на американские корабли и военные базы, часть арсенала, на который Тегеран полагался как на сдерживающий фактор, была уничтожена в результате израильских авиаударов.

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