Украина получит в этом году помощь на €35 млрд: генсек НАТО рассказал, от каких стран

Страны Европы и Канада предоставят Украине дополнительную помощь в размере €35 млрд в 2025 году.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции накануне саммита НАТО в Гааге.

Рютте о помощи Украине и угрозах от РФ

Как обратил внимание Рютте, Российская Федерация сейчас остается самой прямой угрозой для стран НАТО.

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— Европейские и канадские союзники активизировали действия. Уже пообещали, что в течение первых трех месяцев этого года они предоставят Украине дополнительную помощь в области безопасности на сумму более €35 млрд на будущий год, — сказал он.

По его словам, Москва продолжает ведение полномасштабной войны против Украины при поддержке Северной Кореи, Ирана, Китая и Беларуси.

Рютте утверждает, что все хотят мира для Украины, а также прекращения ужасной войны против украинского народа.

По его мнению, необходимо обеспечивать Украину всем необходимым для обороны уже сейчас и сдерживания России в будущем.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что поддержка Украины остается непоколебимой, а в дальнейшем будет только продолжаться.

Саммит стран НАТО запланирован в течение 24 и 25 июня в Гааге на территории Нидерландов. В рамках саммита состоится заседание Совета Украина-НАТО.

Источник : The Guardian

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