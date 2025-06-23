Украина получит в этом году помощь на €35 млрд: генсек НАТО рассказал, от каких стран
Страны Европы и Канада предоставят Украине дополнительную помощь в размере €35 млрд в 2025 году.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции накануне саммита НАТО в Гааге.
Рютте о помощи Украине и угрозах от РФ
Как обратил внимание Рютте, Российская Федерация сейчас остается самой прямой угрозой для стран НАТО.
— Европейские и канадские союзники активизировали действия. Уже пообещали, что в течение первых трех месяцев этого года они предоставят Украине дополнительную помощь в области безопасности на сумму более €35 млрд на будущий год, — сказал он.
По его словам, Москва продолжает ведение полномасштабной войны против Украины при поддержке Северной Кореи, Ирана, Китая и Беларуси.
Рютте утверждает, что все хотят мира для Украины, а также прекращения ужасной войны против украинского народа.
По его мнению, необходимо обеспечивать Украину всем необходимым для обороны уже сейчас и сдерживания России в будущем.
Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что поддержка Украины остается непоколебимой, а в дальнейшем будет только продолжаться.
Саммит стран НАТО запланирован в течение 24 и 25 июня в Гааге на территории Нидерландов. В рамках саммита состоится заседание Совета Украина-НАТО.