ЕС и Канада готовят соглашение по безопасности перед саммитом НАТО

Европейский Союз и Канада подпишут соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Партнерство ЕС и Канады в сфере обороны

Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Брюссель в воскресенье вечером для участия в ряде встреч. Известно, что Канада заинтересована в участии в совместном фонде ЕС для военных закупок (SAFE) на сумму €150 млрд ($173 млрд).

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Подписание соглашения позволит Канаде и странам Евросоюза быстрее и дешевле получать боеприпасы и совместно закупать дорогие и сложные системы вооружения.

Марк Карни хочет углубить торговые и безопасности связи с союзниками особенно после того, как президент Дональд Трамп разжег глобальную торговую войну и выступил с угрозами в отношении суверенитета Канады. В Евросоюзе также сосредоточены на наращивании обороны после заявлений Трампа о том, что он откажется от роли США в обеспечении безопасности Европы.

Стороны начнут переговоры по соглашению о цифровой торговле, сообщил в пятницу на брифинге высокопоставленный чиновник ЕС. По данным ЕС, в прошлом году объем торговли товарами между Канадой и ЕС вырос на 64% до 76 млрд евро с момента заключения в 2017 году временного торгового соглашения, известного как CETA.

Во вторник Карни и другие мировые лидеры соберутся в Гааге на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), где союзники будут обсуждать повышение расходов на оборону до 5% (вместо 2%) своего валового внутреннего продукта.

Фото: Mark Carney/X

Источник : Bloomberg

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