Жертв нет: США подтвердили, что их базу в Катаре атаковали иранские ракеты

В понедельник, 23 июня, Иран осуществил ракетный обстрел американской авиабазы Аль-Удейд, расположенной в Катаре.

Об этом сообщили два американских чиновника агентству Reuters, пишет The Guardian.

Иран атаковал американскую базу в Катаре

По словам чиновников, удар был нанесен баллистическими ракетами малой и средней дальности. Несмотря на атаку, жертв или раненых нет.

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Чиновники отметили, что это была единственная база США, которую атаковал Иран. В других регионах подобных ударов не зафиксировано.

Кроме того, в Ираке на американской авиабазе Айн-аль-Асад были активированы системы противовоздушной обороны из-за возможной угрозы.

Напомним, 23 июня иранские государственные СМИ заявили о “мощном и победоносном” ответе на удары США. Революционная гвардия Ирана выпустила ракеты по американским базам в Катаре и Ираке, взрывы были слышны в Дохе.

По данным Израиля, Иран запустил шесть ракет по целям в Катаре.

Перед взрывами Катар временно закрыл воздушное пространство в качестве меры предосторожности. Власти страны заявили, что оставляют за собой право на ответ.

Источник : The Guardian

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