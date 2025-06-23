Жертв нет: США подтвердили, что их базу в Катаре атаковали иранские ракеты
В понедельник, 23 июня, Иран осуществил ракетный обстрел американской авиабазы Аль-Удейд, расположенной в Катаре.
Об этом сообщили два американских чиновника агентству Reuters, пишет The Guardian.
Иран атаковал американскую базу в Катаре
По словам чиновников, удар был нанесен баллистическими ракетами малой и средней дальности. Несмотря на атаку, жертв или раненых нет.
Чиновники отметили, что это была единственная база США, которую атаковал Иран. В других регионах подобных ударов не зафиксировано.
Кроме того, в Ираке на американской авиабазе Айн-аль-Асад были активированы системы противовоздушной обороны из-за возможной угрозы.
Напомним, 23 июня иранские государственные СМИ заявили о “мощном и победоносном” ответе на удары США. Революционная гвардия Ирана выпустила ракеты по американским базам в Катаре и Ираке, взрывы были слышны в Дохе.
По данным Израиля, Иран запустил шесть ракет по целям в Катаре.
Перед взрывами Катар временно закрыл воздушное пространство в качестве меры предосторожности. Власти страны заявили, что оставляют за собой право на ответ.