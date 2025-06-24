Четырехдневная рабочая неделя: какие страны уже внедрили новый подход к труду

На фоне постепенного изменения отношения к труду и личной жизни, все больше стран начинают либо проводить испытания, либо принимать решение в пользу сокращенного графика. Это постепенно формирует новую концепцию труда в современном мире.

В каких странах четырехдневная рабочая неделя и какие результаты это дает, читайте в материале.

Какие страны хотят ввести четырехдневку

Многие страны экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей, а некоторые уже завершили свои пилотные программы. В частности Токио (Япония) и Валенсия (Испания) — продолжают искать новые форматы и механизмы, чтобы сделать длинные выходные постоянной нормой.

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Лидером этого движения стала международная организация 4 Day Week Global которая в конце 2023 года объявила о старте кампании в Германии. Она продвигает модель “100-80-100”, которая предусматривает: 100% зарплаты, 80% от стандартного рабочего времени и 100% производительности.

Такая идея приобрела популярность после успешного внедрения в Испании, Великобритании и Португалии, где результаты подтвердили заинтересованность работников в лучшем балансе между работой и жизнью.

Интересно, что некоторые из стран, которые уже протестировали или частично внедрили эту модель — в частности Исландия, Дания, Нидерланды и Австралия — демонстрируют одни из самых высоких показателей в глобальном Индексе счастья (более 7 баллов). Это может свидетельствовать о прямой связи между сокращенным рабочим графиком и повышением общего уровня благосостояния.

Хотя сама концепция четырехдневной рабочей недели выглядит инновационной, она не является новой. Еще в 2015 году Исландия стала пионером, запустив первые масштабные испытания. А пандемия COVID-19 лишь ускорила потребность в уменьшении рабочей нагрузки, акцентируя внимание на важности ментального здоровья, профилактике выгорания, росте производительности и оптимизации расходов.

Германия

В 2023-2024 годах в Германии была реализована полугодовая пилотная программа, в рамках которой 41 организация перешла на четырехдневную неделю. По результатам, 73% компаний выразили желание сохранить новый график и в дальнейшем.

Учитывая то, что средняя продолжительность рабочей недели в стране уже одна из самых коротких в мире (около 34 часов), Германия является одним из наиболее подготовленных кандидатов к широкому внедрению этой модели.

Исландия

Исландия провела самые масштабные испытания четырехдневной рабочей недели в период с 2015 по 2019 год. Работники государственного сектора сократили рабочее время с 40 до 35-36 часов в неделю, при этом зарплата осталась без изменений.

К 2022 году более 51% исландских работников уже перешли на новый режим. Уровень удовлетворенности жизнью и производительность выросли, а экономика страны осталась стабильной, демонстрируя ежегодный рост ВВП на уровне 4,1%.

Дания

Хотя четырехдневная рабочая неделя в Дании официально не введена, страна имеет одну из самых коротких в мире законодательно определенных продолжительностей недели — в среднем 37 часов.

Это соответствует датской культурной философии hygge — стремлению к уюту, гармонии и психологическому комфорту. Кроме того, с сентября 2020 года работники имеют право на пять недель оплачиваемого отпуска в год, что еще больше поддерживает баланс между работой и личной жизнью.

Австралия

В августе 2022 года 26 компаний в Австралии присоединились к пилотному проекту, направленному на внедрение 4-дневной рабочей недели. Хотя эта инициатива еще на раннем этапе, она четко демонстрирует, что в стране растет интерес к переосмыслению традиционного подхода к организации труда для улучшения качества жизни.

Испания

В 2023 году в Валенсии стартовал пилотный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, который имел оригинальный формат: местные праздники были специально скомбинированы так, чтобы четыре понедельника подряд стали выходными — таким образом протестировали новый график для 360 тысяч работников.

Кроме этого, правительство запустило трехлетнюю программу с бюджетом в 50 миллионов евро, которая должна мотивировать компании внедрять эту модель. Хотя общенациональное внедрение еще не определено, некоторые предприятия уже работают по новому расписанию

Нидерланды

Нидерланды уже давно считаются примером страны с крепким трудовым и жизненным балансом. Сейчас здесь зафиксирована самая короткая средняя рабочая неделя в мире — всего 29 часов.

Закон позволяет гражданам выбирать частичную занятость, если работодатель не имеет обоснованной причины для отказа. Благодаря такой гибкости Нидерланды стали одним из лидеров во внедрении современной трудовой политики.

Четырехдневная рабочая неделя: в каких странах

Пока одни правительства только тестируют сокращение рабочего времени, интересно узнать, какие страны ввели четырехдневную рабочую неделю на законодательном уровне или внедрили ее в государственном секторе.

Бельгия и Объединенные Арабские Эмираты, уже официально закрепили 4-дневную рабочую неделю в законодательстве, правда пока только для отдельных категорий работников государственного сектора.

Япония

С апреля 2025 года в Токио начала действовать 4-дневная рабочая неделя для государственных служащих. Об этом было официально объявлено в декабре 2024 года. Главная цель инициативы — повлиять на критически низкий уровень рождаемости (он составил лишь 1,2 в 2023 году) и предотвратить явление смерти от переутомления.

Введение трехдневных выходных также должно помочь в уменьшении гендерного дисбаланса на рынке труда: по официальным данным, участие женщин в рабочей силе составляет 55%, тогда как мужчин — 72%. Работникам рекомендуют брать три выходных дня в неделю, а родителям будет предоставлена возможность оставлять работу раньше, чтобы лучше сочетать профессиональные обязанности с семейными.

Бельгия

В 2022 году Бельгия стала первой европейской страной, которая официально закрепила четырехдневную рабочую неделю в рамках так называемого “Трудового соглашения”, что считается главным достижением послепандемийного экономического восстановления.

Хотя работники по-прежнему должны отрабатывать 40 часов в неделю, им разрешается свободно распределять эту нагрузку на четыре дня вместо пяти.

Кроме того, было введено положение о “праве на отключение” — для компаний с численностью более 20 человек предусмотрено законодательное обязательство предоставить работникам право не отвечать на рабочие письма или звонки вне рабочего времени. Это должно уменьшить уровень стресса и повысить удовлетворение работой.

Великобритания

Пилотный проект в Великобритании, проведенный в 2022 году, стал самым масштабным в мире: в нем приняли участие более 60 компаний и почти 3 тысячи работников. По условиям программы, работники сохраняли полную зарплату, работая лишь 80% от стандартного времени.

Успех эксперимента был настолько очевиден, что многие компании оставили новый график навсегда. От маленьких закусочных до крупных IT-фирм — модель показала себя эффективной в любой сфере.

ОАЭ

В январе 2022 года эмират Шарджа первым в стране перешел на четырехдневную рабочую неделю для государственных служащих. Хотя такая практика еще не распространена на уровне всего государства, она стала толчком к обсуждениям по всему ОАЭ.

Новый режим получил положительную оценку — он не только повысил уровень удовлетворенности работников, но и позволил семьям больше времени проводить вместе, чем выгодно отличается среди стран региона Персидского залива.

Джерело: Condé Nast Traveler

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