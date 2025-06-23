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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Очень слабый ответ: Трамп о реакции Ирана на удары США по ядерным объектам

Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал слабым ответ Ирана на американские удары по ядерным объектам.

Об этом американский президент написал в публикации в социальной сети Truth Social.

Трамп об ответе Ирана на удары США

— Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и который был очень эффективно отбит, — утверждает Трамп.

По словам Трампа, Иран выпустил 14 ракет, из них — 13 были сбиты, а еще одна направлялась якобы в безопасном направлении.

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Потерь и убытков в результате иранской атаки нет, подчеркнул американский президент.

— Самое главное, что они вытащили все это из своей системы. Надеюсь, не будет больше ненависти, — отметил Трамп.

В то же время он поблагодарил Иран за то, что США заранее получили сообщение об ответе, в результате чего появилась возможность сохранить жизни и здоровье их людей.

Вероятно, Иран сможет продолжить путь к миру и гармонии, заявил Трамп, поэтому он призвал Израиль сделать то же самое.

В еще одной публикации американский президент добавил, что настало время мира.

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