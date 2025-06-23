Израиль сигнализирует США о намерении прекратить удары по Ирану — СМИ

Израиль стремится как можно быстрее завершить свою военную кампанию против Ирана и уже передал ответный сигнал Соединенным Штатам.

Об этом сообщили три израильских чиновника, передает Reuters.

Кампания Израиля против Ирана

Как отмечают источники, Тель-Авив пытается разработать четкую стратегию выхода, которая позволит приостановить текущие военные действия и остановить ракетные и дроновые атаки со стороны Ирана.

Сейчас смотрят

По словам еще двух должностных лиц, цель Израиля — избежать дальнейшей эскалации и новых ответных ударов, которые могут иметь серьезные последствия для безопасности страны.

В то же время дальнейшие действия Израиля будут зависеть от реакции Тегерана.

Напомним, государственные СМИ Ирана объявили, что Иран начал “мощный и победный” ответ на удары США. Агентство Tasnim сообщает, что Революционная гвардия Ирана запустила ракеты по американским базам в Катаре и Ираке. Взрывы звучали в Дохе.

По данным израильских военных, Иран запустил по американским целям в Катаре шесть ракет.

Перед взрывами Министерство иностранных дел Катара заявило о временном прекращении движения в своем воздушном пространстве.

Данное решение стало частью комплекса мер, предпринимаемых с учетом развития событий в регионе.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.