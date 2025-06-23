Рынки реагируют на удар по Ирану: что произошло с акциями и ценами на нефть

23 июня американские фондовые рынки выросли, а цены на нефть, наоборот, упали. Причина заключается в снижении опасений, что Иран ограничит поставки нефти в ответ на авиаудары США. Это дало инвесторам надежду, что мировая экономика не пострадает из-за перебоев с нефтью.

Об этом пишет AP.

Что происходит на рынках после ударов США по Ирану

В понедельник на американских фондовых рынках наблюдался рост. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq выросли в пределах 0,6-0,8%.

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Как пишет AP, акции Tesla выросли на 9,4% после запуска тестовых беспилотных такси в Техасе, что подтолкнуло индекс S&P 500 вверх.

Зато акции Hims & Hers Health упали на 32,3% из-за прекращения сотрудничества с Novo Nordisk по препарату Wegovy.

Европейские рынки несколько снизились: французский CAC 40 — на 0,7%. В Азии Hang Seng вырос на столько же.

Какая стоимость нефти

В отличие от бирж, цены на нефть упали. Сначала, в воскресенье вечером, они выросли на 4% из-за первой реакции рынка на авиаудары США.

Однако в понедельник ситуация изменилась — баррель американской нефти подешевел до $69,34 (-6,1%), а Brent — до $71,50 (-5,3%). Это почти вернуло цены к уровню, который наблюдался до начала боевых действий. Тогда американская сырая нефть стоила чуть больше $68.

Стоимость нефти 23 июня резко снизилась после того, как Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Это может стать потенциальным сигналом желания деэскалации конфликта.

— Пожалуй, самым важным для финансовых рынков было то, что эти ответные меры, похоже, не были направлены на поток нефти. На протяжении всей войны между Израилем и Ираном опасались, что это может сократить мировые запасы нефти, что приведет к росту цен на нее, бензин и другие продукты, произведенные из сырой нефти, — пишет AP.

Отмечается, что Иран мог бы заблокировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти, но аналитики считают это маловероятным, ведь сам Тегеран экспортирует через него нефть, преимущественно в Китай.

Некоторые надеются, что конфликт с Израилем будет коротким и не навредит нефтяному рынку. Другие предупреждают: если пролив закроют, нефть может подорожать до $130 за баррель, что приведет к росту цен на топливо, товары и затруднит снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Источник : AP

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