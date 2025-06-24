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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Трамп подверг сомнению обязательства США по обороне союзников в НАТО

Трамп поставив під сумнів гарантії безпеки НАТО: Рютте намагається втримати саміт
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп подверг сомнению обязательства Вашингтона по обороне союзников по НАТО, вызвав обеспокоенность накануне саммита альянса в Гааге.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп прокомментировал обязательства США перед НАТО

В преддверии встречи премьер-министр Нидерландов Марк Рютте направил Трампу личное сообщение, в котором похвалил его за роль в снижении напряжения между Израилем и Ираном, а также за исторический рост европейских оборонных расходов.

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— Вы добьетесь того, чего не удавалось ни одному американскому президенту на протяжении десятилетий. Европа начнет платить по-настоящему, как и положено. И это будет ваша победа, — говорится в сообщении Рютте, достоверность которого подтвердила прессслужба НАТО.

Трамп сделал скриншот письма и обнародовал его в соцсетях.

По данным издания, Рютте направил саммит в подтверждение приверженности США Статье 5 — ключевого принципа НАТО о коллективной обороне. Он также добивался, чтобы союзники согласились повысить оборонные бюджеты до 5% ВВП согласно требованиям Трампа.

Однако эти усилия были омрачены заявлениями самого Трампа во время перелета в Гаагу. Он подверг сомнению готовность Соединенных Штатов автоматически защищать союзников в случае нападения.

— Это зависит от того, как вы трактуете статью 5. Есть много толкований статьи 5. Вы же это знаете, правда? Но я со многими из них подружился и настроен помогать, – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Эти слова вызвали обеспокоенность по единству Североатлантического союза накануне важных переговоров, на которых должны были согласовать новый пакет обороны для Украины и обновить стратегические цели НАТО.

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Источник: Bloomberg

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