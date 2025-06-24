Война между РФ и странами НАТО обойдется в $1,5 трлн в первый год — Bloomberg

С ростом военных амбиций Кремля угроза прямой войны между Россией и НАТО становится все более реальной. Пока российский ВПК наращивает объемы производства снарядов, дронов и ракет, которые уже вскоре превысят потребности армии РФ в Украине, ситуация на международной арене становится все более напряженной. Особенно после ударов США и Израиля по Ирану — союзнику России.

Агрессивные заявления Путина

Путин озвучивает все более агрессивные заявления. На Петербургском международном экономическом форуме он прямо сказал: Я считаю россиян и украинцев одним народом, и в этом смысле вся Украина — наша.

На фоне этих событий лидеры НАТО собрались на саммите в Гааге. Ожидается, что президент США Дональд Трамп подтвердит приверженность статье 5 договора НАТО о взаимной защите. Но в разговоре с журналистами на борту Air Force One он заявил: “Какое именно обязательство предусматривает статья 5 — зависит от вашего определения”.

Сейчас смотрят

— Я дам вам точное определение, когда прибуду, — сказал он.

Такие заявления только подпитывают европейские сомнения относительно надежности американских гарантий. На саммите G7 в Канаде Трамп даже спросил, почему Россия не присутствует среди участников.

$1,5 трлн за год войны

По оценкам Bloomberg Economics, война между Россией и НАТО в первый год может обойтись мировой экономике в $1,5 трлн — примерно столько же, сколько стоило полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Причины — разрушения в зоне боевых действий, скачок цен на энергоносители из-за блокирования российских поставок и обвал финансовых рынков.

Если конфликт распространится на другие страны Европы — потери будут еще больше. Возможны массовые жертвы, потоки беженцев, остановка торговли в Балтийском море, атаки на инфраструктуру.

Сценарий начала войны предусматривает провокацию. Например, Россия может инсценировать остановку поезда Москва — Калининград на территории Литвы, после чего ввести войска “для защиты своих граждан”. Также возможны одновременные атаки на Эстонию и Латвию, блокада Сувалкского коридора, захват островов в Балтийском море.

В ответ Балтия активирует статью 5, а западные страны — даже при отсутствии мгновенной реакции НАТО — начнут оборону. Ударный ответ РФ по базам НАТО и критической инфраструктуре только обострит конфликт.

Угрозы Кремля относительно ядерного оружия могут сдерживать некоторые европейские столицы, но не восточный фланг альянса. Там привыкли к шантажу Путина.

Возможна ли война со странами НАТО

Прямая атака на территорию НАТО остается маловероятной — пока Россия не имеет ресурсов для войны на два фронта. Однако некоторые российские военачальники открыто намекают, что их цели не ограничиваются Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц и ряд европейских разведок считают, что в течение пяти лет Россия потенциально сможет начать агрессию против альянса. Дания оценила срок начала возможной локальной войны с соседней страной в шесть месяцев, а более масштабной угрозы для НАТО — в два года.

Страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — остаются наиболее уязвимыми. Они имеют общие границы с Россией и Беларусью, исторические и этнические факторы, которые попадают под путинское имперское мышление. Нападение на них автоматически станет испытанием для НАТО.

На фоне атаки Трамп может медлить. Вероятный сценарий — пост в Truth Social с призывом “мир, а не война” и обращением к Европе с призывом “говорить с Владимиром”. Тем более, что недавно он уже назвал Путина другом, который “может заключить соглашение с Киевом”, и отверг идею новых санкций.

Несмотря на это, европейские правительства продолжают готовиться. Страны Балтии уже выходят из международного соглашения о запрете мин, а НАТО планирует усиление ПВО на восточном фланге. Россия тем временем укрепляет военные базы в Калининграде и на границе с альянсом.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.