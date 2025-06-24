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Заседание Коалиции желающих состоится в ближайшие недели: что известно

Коаліція охочих
Фото: Офис президента

В ближайшие недели должно состояться онлайн заседание Коалиции желающих во главе с Великобританией и Францией.

Об этом сообщает Reuters.

Стоит отметить, что в состав Коалиции желающих не входят США.

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Кроме того, сообщается, что Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили в понедельник о новой инициативе совместного производства в сфере обороны.

Договоренность была достигнута во время короткого визита президента Украины в Лондон для обсуждения защиты нашего государства от России.

Напомним, что недавно Зеленский говорил во время интервью в субботу, что вскоре должно состояться заседание Коалиции желающих.

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Война в УкраинеВеликобритания
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