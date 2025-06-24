Уничтожена ли ядерная программа Ирана: данные разведки, спутниковые фото и оценки

С начала беспрецедентных ударов Израиля по иранским целям в начале этого месяца цели операции были абсолютно четкими — устранение ядерных угроз.

Потерпела ли поражение ядерная программа Ирана

Как объяснил CNN один израильский военный чиновник, целью операции было навсегда устранить ядерные и ракетные угрозы Исламской Республики.

Но с учетом заключенного режима прекращения огня далеко не очевидно, что амбициозная цель достигнута, считают иностранные журналисты.

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Западные военные источники утверждают, что еще рано полностью оценивать ущерб, нанесенный ударами США и Израиля. Хотя спутниковые снимки, проанализированные CNN, свидетельствуют о значительных разрушениях на ключевых ядерных объектах Исфахани, Натанзе и Фордо.

Иранская противоречивая программа обогащения урана, в которой используются чувствительные центрифуги, часто установленные глубоко под землей в укрепленных бункерах, вероятно, выведена из строя или повреждена, если не полностью уничтожена.

Президент США Дональд Трамп настаивает, что Иран никогда не сможет возобновить свою ядерную программу.

Но если будет политическая воля, Иран может иметь возможности и средства для возрождения своей программы. Вероятно, технические разработки Тегерана сохранились, несмотря на то, что Израиль преследует нескольких иранских ученых-ядерщиков.

В то же время представители МАГАТЭ, являющегося органом ООН по надзору за ядерной энергетикой, подтверждают, что они до сих пор не уверены относительно местонахождения ядерного материала, который Иран уже произвел.

Речь идет об около 880 фунтах (почти 400 кг) Уран-235, обогащенного до 60%, что близко к уровню, пригодному для использования в оружии.

Что заявили в Иране об атаке на ядерные объекты

Иранские государственные издания сообщили, что ядерные объекты якобы были эвакуированы перед ударами США. Это вызывает беспокойство относительно того, что часть или весь обогащенный ядерный материал хранится, вероятно, на неизвестном и секретном объекте.

Но даже если бы Иран смог безопасно спрятать свой обогащенный уран, превращение его в материал оружейного класса не будет быстрым процессом.

Бомбардировки США и Израиля нанесли серьезный ущерб возможностям Ирана создавать ядерное оружие, заявил бывший инспектор ООН Дэвид Олбрайт, который сейчас является президентом аналитического центра Института науки и международной безопасности (ИДИЛ).

Он оценил, что Ирану понадобится по меньшей мере год или два, чтобы создать ядерное оружие.

В то же время источники The Associated Press сообщают, что предварительный отчет разведки США свидетельствует о том, что удары США отсрочили ядерную программу Ирана лишь на несколько месяцев.

По словам двух людей, знакомых с предварительной оценкой, отчет показал, что хотя субботние удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане нанесли значительный ущерб, однако они не были полностью разрушены.

Белый дом решительно отверг эту оценку, назвав ее абсолютно неправильной.

Изменит ли Иран стратегию по ядерной программе

Один ключевой вопрос остается тем, изменит ли теперь Иран, который настаивал на том, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, расчеты и стратегию.

Иранские чиновники уже публично намекают на выход из ключевого договора о нераспространении ядерного оружия.

Если это произойдет, это почти наверняка будет интерпретировано как подтверждение намерения Ирана создать бомбу. Но нет никакой гарантии, что эта ситуация будет развиваться именно так.

После ударов США по Ирану один западноевропейский дипломат заявил CNN, что реальное окно возможностей закрыто в результате американских действий.

Спутниковые снимки свидетельствуют о повреждении трех ядерных объектов Ирана

Американские бомбардировщики B-2 сбросили 14 взрывчаток массивного проникновения боеприпасов (массой около 13,6 тыс. кг) массивного боеприпаса, известных как бомбы GBU-57, на два ключевых объекта по обогащению урана — Фордо и Натанз, пишет The Bloomberg.

Они нанесли ракетные удары по Исфаханскому центру ядерных технологий, минуя три исследовательских реактора на месте. Сообщенная Ираном ответная атака на военную базу США в Катаре на следующий день была широко расценена как деэскалация, а ракеты были перехвачены. После этого Иран и Израиль договорились о прекращении огня.

Хотя президент США Дональд Трамп сказал, что три пораженных объекта Ирана полностью уничтожены, однако для полной оценки масштабов ущерба понадобится время, отметили в издании.

Спутниковые снимки Maxar Technologies и Planet Labs PBC, сделанные 22 июня, дают некоторые предварительные подсказки. В частности, на них видны новые кратеры, возможные обвалившиеся входы в тоннели и отверстия на вершине горного хребта.

Но они не дают убедительных доказательств того, что в результате атаки прорваны наиболее защищенные подземные сооружения.

Какие ядерные объекты Ирана атакованы

Натанз — один из двух известных в Иране передовых объектов обогащения урана, который имеет цеха, закопанные на глубине 40 м (131 фут) под землей, а также укрепленные 8-метровой бетонной и стальной оболочкой.

По данным Maxar Technologies, изображения показывают новый кратер диаметром около 5,5 м непосредственно над частью подземного объекта.

Наиболее защищенным ядерным объектом Ирана является Фордо — еще один передовой объект по обогащению урана. Он построен по меньшей мере на 100 м под склоном горы. Шесть больших кратеров заметны на всей территории. Вероятно, входы в тоннели заблокированы обломками — это является признаком того, что они могли обвалиться.

На спутниковых снимках видно, что большое вспомогательное здание, которое может использоваться для контроля вентиляции подземного зала, не пострадало. Международное агентство по атомной энергии заявило, что с места происшествия не было выброса радиации.

Третьим объектом, по которому нанесли удары США, стал Исфаханский центр ядерных технологий и исследований. Это ключевой центр критически важных химических процессов, превращающих урановую руду в сырье, которое можно обогащать.

Хотя многие крупные промышленные здания и ландшафтный внутренний дворик пострадали, однако реакторы-источники нейтронов на месте не имеют признаков повреждений на спутниковых снимках.

Высокопоставленные чиновники в Вене, которые попросили издание The Bloomberg не называть их имен, предположили, что их намеренно оставили нетронутыми, чтобы избежать радиоактивного распада.

По данным ВВС США, наличие темных кратеров на каждом месте обогащения свидетельствует о том, что бомбы, уничтожающие бункеры, могли проникнуть на глубину до 60 м, прежде чем взорваться.

Это оружие можно размещать одно поверх другого — это означает, что с каждым последующим взрывом оно может пробиваться еще глубже. Возможно, пройдут недели, прежде чем станет известно о последствиях влияния американских бомб.

Поскольку начался процесс оценки ущерба, другим вопросом остается местонахождение иранских запасов урана, близкого к бомбовому классу.

Этот запас урана может поместиться всего в достаточно малых 16 контейнерах, которые можно носить на спине. Этого достаточно, чтобы потенциально изготовить 10 ядерных боеголовок в тайном месте.

Как отметили в The Bloomberg, последний раз инспекторы МАГАТЭ видели его в Исфахане более недели назад. Но, возможно, его тайно вывезли с места происшествия.

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