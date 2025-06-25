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Мы с ними до конца: Трамп заявил о приверженности США статье 5 НАТО

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Фото: Depositphotos

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 на саммите НАТО, назвав обещание государств-членов о выделении 5% от ВВП на оборону «большой новостью».

Об этом он сказал в Гааге во время общения со СМИ, пишет газета The Guardian.

Трамп о статье 5 НАТО

У Трампа спросили о приверженности США статье 5 Организации Североатлантического договора, на что он ответил:

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— Мы с ними (странами-членами НАТО, — Ред.) до конца, — заявил американский президент.

Статья 5 является ключевым принципом НАТО — коллективной обороны, которая стала основой блока еще во времена холодной войны для защиты Западной Европы от СССР.

Дональд Трамп со своей стороны признал прогресс стран-членов в увеличении расходов на оборону.

— Я просил их увеличить расходы до 5% в течение нескольких лет, и они увеличивают их до 5%, это большой (скачок, — Ред.) с 2%, и многие даже не платили 2%, поэтому я думаю, что это будет очень большой новостью, — сказал он.

Генсек НАТО Марк Рютте, сидя рядом с президентом США, отметил, что европейцы и канадцы постепенно уравнивают свои оборонные расходы с американскими.

Это означает не увеличение нагрузки на налогоплательщиков в США, а рост взносов со стороны союзников. По его словам, такого результата не удалось бы достичь без участия Дональда Трампа.

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