НАТО: Россия вышла на максимум в производстве бронетехники – до 300 единиц в месяц

Российский военно-промышленный комплекс в настоящее время работает на пределе своих возможностей в производстве бронетехники.

Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО во время саммита альянса, сообщает Европейская правда.

Текущие показатели производства бронетехники в РФ

По данным разведки Североатлантического блока, российские производственные мощности составляют:

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Танки: около 130 единиц в месяц (примерно 1 600 в год).

БМП и БТР: ориентировочно 183 единицы в месяц.

При этом высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 2 700 танков и около 5 000 БМП и БТР.

По его словам, пока не стоит ожидать роста производственных объемов в России, ведь она сталкивается с внутренними трудностями, а ее ВПК работает на пределе возможностей без видимых возможностей наращивания.

По оценкам НАТО, РФ способна поддерживать текущие темпы производства как минимум в течение следующего года.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает производство реактивных ударных беспилотников Shahed-238 с дальностью 2 500 км.

Их боевая часть весит 90 кг.

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