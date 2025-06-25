НАТО: Россия вышла на максимум в производстве бронетехники – до 300 единиц в месяц
Российский военно-промышленный комплекс в настоящее время работает на пределе своих возможностей в производстве бронетехники.
Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО во время саммита альянса, сообщает Европейская правда.
Текущие показатели производства бронетехники в РФ
По данным разведки Североатлантического блока, российские производственные мощности составляют:
- Танки: около 130 единиц в месяц (примерно 1 600 в год).
- БМП и БТР: ориентировочно 183 единицы в месяц.
При этом высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 2 700 танков и около 5 000 БМП и БТР.
По его словам, пока не стоит ожидать роста производственных объемов в России, ведь она сталкивается с внутренними трудностями, а ее ВПК работает на пределе возможностей без видимых возможностей наращивания.
По оценкам НАТО, РФ способна поддерживать текущие темпы производства как минимум в течение следующего года.
Ранее сообщалось, что Россия наращивает производство реактивных ударных беспилотников Shahed-238 с дальностью 2 500 км.
Их боевая часть весит 90 кг.