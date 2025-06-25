НАТО признало Россию долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности

Саммит НАТО в Гааге официально признал Россию долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности. Такое решение принято при поддержке президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на декларацию саммита.

На саммите НАТО Россию официально признали угрозой: детали

Краткое решение Альянса, состоящее всего из пяти пунктов, называет российскую угрозу основной причиной для роста оборонных расходов государств-членов НАТО.

Сейчас смотрят

— Мы знаем, что существует угроза со стороны России, краткосрочная, долгосрочная или какая угодно, но угроза со стороны России существует, и мы должны убедиться, что можем защитить себя, — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Стоит отметить, что в этом году Россия стала единственным государством, упомянутым в решении НАТО как угроза.

В документе отсутствуют даже упоминания о Китае, несмотря на фокусировку США на китайском вопросе.

Решение принято консенсусом, поэтому его поддержали все государства-члены Североатлантического блока, включая Вашингтон.

Это означает официальное признание всеми 32 странами НАТО того, что Россия представляет системную угрозу для безопасности евроатлантического региона.

Кроме того, документ фактически закрепляет новый уровень оборонных обязательств стран-членов, увеличивая минимальную планку расходов с нынешних 2% до 5% ВВП в течение следующего десятилетия.

Напомним, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не считает Россию угрозой для НАТО, хотя официальная позиция Североатлантического блока кардинально отличается от его взглядов.

Кроме того, Орбан выступил против членства Украины в Альянсе и заявил, что его задача не допустить этого.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.