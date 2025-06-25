Рубио удивил союзников по НАТО, изменив риторику в отношении России — Politico

Госсекретарь США Марко Рубио охладил энтузиазм европейских стран по поводу новых санкций против России, чем неожиданно поразил министров иностранных дел НАТО, с которыми он встречался накануне на ежегодном саммите альянса.

Об этом пишет Politico.

Трамп знает, когда ввести санкции против РФ

Во время ужина накануне саммита НАТО во вторник Рубио заявил, что Сенат, вероятно, рассмотрит законопроект об усилении санкций против РФ после принятия большой налогово-бюджетной инициативы президента Дональда Трампа, известной как Большой хороший законопроект.

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По словам четырех европейских дипломатов, знакомых с ходом встречи, Рубио предположил, что голосование может состояться уже на этой неделе.

Несмотря на критику со стороны союзников из-за нежелания администрации Трампа занять более жесткую позицию в отношении Москвы, Рубио признал, что именно Россия блокирует мирные переговоры по завершению войны в Украине.

Впрочем, уже на следующий день в эксклюзивном интервью Politico на полях саммита он озвучил причины сдержанного подхода США к новым ограничениям.

— Если мы сделаем то, чего здесь все хотят, то есть раздавим Россию еще большими санкциями, то потеряем возможность говорить о прекращении огня. И тогда с кем они будут говорить? — сказал Рубио.

Он добавил, что президент знает, когда будет подходящий момент для изменения курса.

Один из высокопоставленных чиновников США отметил, что Рубио последовательно коммуницирует три главные тезиса:

президент Трамп убежден, что единственный способ завершить войну — это переговоры;

новые санкции от США сделают невозможным участие Вашингтона в мирном процессе;

американский Сенат — независимый орган, и рано или поздно он все же примет санкции.

Законопроект о санкциях в Конгрессе

Хотя законодательная инициатива сенатора Линдси Грэма уже имеет более 80 соавторов — достаточно, чтобы преодолеть президентское вето — лидер большинства в Сенате Джон Тюн пока не спешит с рассмотрением. Он ждет четкого сигнала поддержки от Трампа.

Рубио подтвердил, что Белый дом работает с Гремом и другими сенаторами над деталями, чтобы законопроект оставил президенту гибкость для санкций.

— Это может произойти. Мы уже обсудили, как его структурировать. Потому что считаем, что он должен дать президенту возможность гибко применять санкции. И мы ни одну из действующих санкций не отменили, — сказал Рубио.

Несмотря на сдержанную риторику на саммите, где чиновники НАТО пытались избегать действий, которые могли бы раздражать Трампа, некоторые европейские дипломаты все же выражали недовольство недостатком решимости у США в отношении войны в Украине.

— В конце концов это может выглядеть так, что Путин водит Трампа за нос. Трамп говорит, что хочет завершить войну. Но это возможно только, если давление на Путина усилится, — сказал один из европейских дипломатов.

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