Трамп не исключает, что Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин может иметь территориальные амбиции за пределами Украины.

Об этом он сказал во время саммита НАТО в Гааге, пишет газета The Guardian.

Трамп не исключает агрессии со стороны РФ к другим странам

Отвечая на вопрос о заявлении председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна о том, что Путин может иметь более широкие территориальные амбиции за пределами Украины, Трамп ответил, что это “возможно”.

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В то же время он сказал, что, по его мнению, Путин “хотел бы выйти из этой ситуации”.

— Я знаю одну вещь, которую он хотел бы решить, он хотел бы выйти из этой ситуации. Для него это беспорядок, — добавил президент США.

Трамп также заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности, чтобы предотвратить будущие катастрофы и войны, вроде полномасштабного нападения России на Украину.

Напомним, на полях саммита НАТО в Гааге состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером.

Зеленский назвал встречу с Трампом содержательной и поблагодарил его и США. По его словам, во время встречи речь шла о путях прекращения огня и достижения мира.

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