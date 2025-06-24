Украина может победить РФ в войне — будущий командующий НАТО в Европе Гринкевич

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, которого Соединенные Штаты Америки выдвинули на должность командующего силами НАТО в Европе, убежден, что Украина способна одержать победу в войне против России.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате США, пишет Европейская правда.

Украина может победить в войне — Гринкевич

Алексус Гринкевич ответил на вопрос сенатора Томми Табервилля о перспективах российско-украинской войны и шансах Киева на победу.

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— Сенатор, я считаю, что Украина может победить, — заявил генерал-лейтенант ВВС США.

— Я считаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации, — добавил он.

Напомним, в начале июня президент Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру Гринкевича на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Генерал-лейтенант также возглавит Европейское командование Вооруженных сил США.

Его заявления во время слушаний в Сенате в определенной степени расходятся с нынешней официальной позицией администрации Трампа, которая подчеркивает отсутствие военного решения конфликта и выступает за заключение “соглашения” между сторонами.

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