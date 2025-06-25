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В Иране признали “серьезные повреждения” ядерных объектов после атак США и Израиля

Іран
Фото: Getty Images

В Иране заявили, что их ядерные объекты были “серьезно повреждены” в результате атак Израиля и Соединенных Штатов.

Об этом заявил спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает Al Jazeera.

В Иране признали повреждения ядерных объектов

Отвечая на вопрос о состоянии иранских ядерных объектов, пострадавших от атак США и Израиля, представитель МИД страны признал повреждения.

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— Да, наши ядерные объекты были сильно повреждены. Это точно, потому что (они, — Ред.) неоднократно подвергались атакам, — сказал он.

Багаи отметил, что ему больше нечего добавить по этому вопросу, потому что это «технические» моменты. Он сказал, что Организация по атомной энергии Ирана и другие соответствующие ведомства занимаются этим вопросом.

Корреспондент Axios Барак Равид обнародовал документ с выводами Израильской комиссии по атомной энергии, который Белый дом разослал представителям СМИ.

Там говорится, что в результате американского удара по ядерному объекту в Фордо была разрушена критически важная инфраструктура, а также выведена из строя установка по обогащению урана.

— Мы считаем, что американские удары по ядерным объектам Ирана в сочетании с израильскими ударами по другим элементам военной ядерной программы Ирана на многие годы отбросили способность страны разрабатывать ядерное оружие, — утверждает комиссия.

В воскресенье, 22 июня, бомбардировщики ВВС США ударили по ядерным объектам Ирана.

Удары были нанесены по двум главным центрам обогащения урана — объекту в горном районе Фордо и заводу в Натанзе, который Израиль ранее атаковал менее мощным оружием.

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