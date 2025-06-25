Первый заместитель министра иностранных дел Украины ООН Сергей Кислица назвал “всемирным позором” решение Королевского оперного театра в Лондоне открыть новый киносезон спектаклем с россиянкой Анной Нетребко.

Напомним, что певица, которая поддерживает кровавую политику диктатора Путина, финансировала террористов так называемой ДНР и участвовала в мероприятиях, организованных российскими властями. Она внесена в базу сайта Миротворец как лицо, угрожающее национальной безопасности Украины.

Лондонская опера продвигает путинистку Нетребко

В первой трансляции сезона 2025–2026, которая состоится 1 октября, покажут Тоску Пуччини с участием Нетребко в главной роли. Всего сезон будет включать девять постановок, которые будут транслироваться в 1 500 кинотеатрах мира.

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– Только фото с бандитами и их московскими кураторами могло бы быть лучшей иллюстрацией всемирного позора Королевского оперного театра в Лондоне, – отреагировал на решение культурного учреждения Кислица.

Тільки фото із бандитами і їх московськими кураторами могло б бути кращою ілюстрацією всесвітньої ганьби Королівського оперного театру в Лондоні @ROH_London , який оголосив про кіносезон 2025-26 років, у якому дев’ять постановок будуть показані у 1500 кінотеатрах по всьому світу.… pic.twitter.com/QphMq4oXWI — Sergiy Kyslytsya ???????? (@SergiyKyslytsya) June 24, 2025

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году нью-йоркская Метрополитен-опера расторгла контракт с Нетребко. Несмотря на это, россиянка возвращается в Ковент-Гарден впервые после шестилетнего перерыва: она выступит в четырех показах Тоски с 11 по 21 сентября, в декабре – в Турандот, а также даст сольный концерт в июне 2026 года.

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