46% поляков поддерживают сокращение военной помощи Украине — опрос

Опрос, проведенный в Польше, показал: 46% респондентов выступают за сокращение или прекращение военной помощи Украине.

Такие результаты показало исследование IBRiS, проведенное по заказу портала Defence24 и инициативы Stand With Ukraine.

46% поляков выступают за уменьшение или прекращение военной помощи Украине

Согласно результатам, 46% респондентов выступают за ограничение или приостановку военной поддержки, опасаясь снижения боеготовности польской армии и сомневаясь в прозрачном использовании помощи со стороны Украины.

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Экономическую поддержку Украины одобряют только 35% опрошенных, в то время как против нее — 44%.

В то же время, только 15% опрошенных поддерживают идею участия польских военных в возможном контингенте западных союзников в Украине. Против этого – 64%.

Несмотря на эти настроения, 52% поляков считают, что Польша должна в дальнейшем поддерживать Украину на международной арене. Противоположного мнения – 29%.

Кроме того, 44% респондентов уверены, что помощь Украине усиливает безопасность Польши, в то же время 37% так не считают.

Напомним, в ближайшие недели должно состояться онлайн-заседание Коалиции желающих во главе с Великобританией и Францией.

Следует отметить, что в состав Коалиции желающих не входят США.

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