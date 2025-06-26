Австралия расширила санкции против России: в списке — топ-менеджеры, звезды шоу-бизнеса и чиновники
Австралия объявила о новых санкциях, введенных против 37 физических и 7 юридических лиц Российской Федерации.
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Министр иностранных дел Австралии законодательным актом определил 37 новых лиц и 7 организаций, которые попали под ограничения.
Это топ-менеджеры ключевых российских компаний Совкомфлот, Газпром нефть, Газпромбанк, а также генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин и глава Татарстана Рустам Минниханов.
Кроме того, в список добавлены певец Шаман (Ярослав Дронов), телеведущую и спортсменку Марию Киселеву, актера Вячеслава Манучарова, медиаменеджера Арама Габрелянова, заместителя гендиректора ВГТРК Антона Златопольского и директора Института развития интернета Алексея Гореславского.
Среди компаний, на которые распространяются новые ограничения — Volga-Dnepr Airlines, страховая компания Согласие, акционерные общества Микрон, Байкал Электроникс, Минатек и Правфонд.
Напомним, что Российская Федерация является самой подсанкционной страной мира и на данный момент именно санкции являются наиболее действенным инструментом влияния на страну-агрессора со стороны цивилизованного мирового сообщества.
Источник: МИД Австралии