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Австралия расширила санкции против России: в списке — топ-менеджеры, звезды шоу-бизнеса и чиновники

прапор Австралія
Фото: Pixabay

Австралия объявила о новых санкциях, введенных против 37 физических и 7 юридических лиц Российской Федерации.

Persona non grata: пропагандисты РФ

Министр иностранных дел Австралии законодательным актом определил 37 новых лиц и 7 организаций, которые попали под ограничения.

Это топ-менеджеры ключевых российских компаний Совкомфлот, Газпром нефть, Газпромбанк, а также генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

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Кроме того, в список добавлены певец Шаман (Ярослав Дронов), телеведущую и спортсменку Марию Киселеву, актера Вячеслава Манучарова, медиаменеджера Арама Габрелянова, заместителя гендиректора ВГТРК Антона Златопольского и директора Института развития интернета Алексея Гореславского.

Среди компаний, на которые распространяются новые ограничения — Volga-Dnepr Airlines, страховая компания Согласие, акционерные общества Микрон, Байкал Электроникс, Минатек и Правфонд.

Напомним, что Российская Федерация является самой подсанкционной страной мира и на данный момент именно санкции являются наиболее действенным инструментом влияния на страну-агрессора со стороны цивилизованного мирового сообщества.

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Источник: МИД Австралии

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