Больше ракет и дронов, меньше F-35: что в бюджетном запросе Трампа на 2026 год

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в оборонном бюджете на следующий год было предусмотрено повышение зарплат для американских военных, увеличено финансирование для производства высокотехнологичных ракет и дронов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бюджетные документы.

В Белом доме заявили, что финансирование будет использовано для сдерживания агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и оживления американской оборонно-промышленной базы.

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Большую часть финансирования для проекта Трампа Golden Dome (Золотой купол) по противоракетной обороне включили в отдельный бюджетный запрос.

Оборонный бюджет США: что предусматривает

Так, бюджетный запрос на оборону и нацбезопасность на 2026 год составляет $892,6 млрд.

В бюджете на 2026 год Трамп запросил меньше истребителей F-35, которые производит компания Lockheed Martin, и только три военных корабля. Закупка кораблей класса Virginia (Вирджиния), производимых компаниями General Dynamics и Huntington Ingalls Industries, а также 15 других кораблей будут включены в отдельный законопроект об ассигнованиях, сообщили ВМС США.

Бюджет предусматривает повышение зарплаты военнослужащим на 3,8%, но также сокращает расходы путем вывода из эксплуатации устаревшего вооружения, в частности кораблей и самолетов, эксплуатация которых является довольно дорогой.

Согласно бюджетному плану, Военно-морские силы США должны сократить штат гражданских сотрудников на 7286 человек.

В последний год пребывания Джозефа Байдена на посту президента в бюджет на 2025 год заложили закупку 68 самолетов F-35. В бюджете Трампа на 2026 финансовый год предусмотрена закупка только 47 истребителей.

Приоритет для обороны США

Приоритетом Пентагона остается закупка боеприпасов и ключевых систем вооружения.

Военно-воздушные силы США акцентируют силы на инвестировании в высокоточные крылатые ракеты JASSM – Extended Range (расширенного диапазона) и Long Range Anti-Ship (дальнобойная противокорабельная ракета), которые могут быть более эффективными в Тихоокеанском регионе.

В то же время оборонный бюджет на 2026 год предусматривает значительно меньше ракет Precision Strike Missile, которые заменят армейские тактические ракеты (ATACM), используемые в Украине. Все три ракеты производит компания Lockheed Martin.

Бюджет также увеличивает расходы на небольшие беспилотники, которые показали свою эффективность на войне в Украине.

Сейчас республиканцы обсуждают приоритеты расходов на оборону в рамках оборонного пакета на сумму $150 млрд, содержащегося в законопроекте One Big Beautiful Bill Act, который еще не принят. Палата представителей уже одобрила его. Закон в итоге предоставит начальное финансирование в размере $25 млрд для спорного проекта Трампа по противоракетной системе Золотой купол.

Расходы на оборону обычно составляют около половины бюджета США — остальное идет на транспорт, образование, дипломатию и другие отрасли.

Ранее сообщалось, что Великобритания приобретет не менее 12 истребителей F-35, которые могут нести ядерные боеголовки.

Источник : Reuters

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