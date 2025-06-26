Госдеп США прекратит почти все зарубежные грантовые программы, кроме двух

Белый дом приказал Государственному департаменту США прекратить зарубежные гранты почти на все программы, финансируемые Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL).

Госдепу США приказано прекратить почти все грантовые программы

Как сообщает The Guardian, это повлияет на почти $1,3 млрд грантов, сообщили журналистам трое чиновников Госдепа США, ссылаясь на брифинги по результатам Обзора иностранной помощи, подготовленного Административно-бюджетным управлением (OMB).

Из 391 активного гранта только два не было рекомендовано сократить, отметили американские чиновники. Они касались одной программы в Китае, а еще одной — в Йемене.

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— Эти рекомендации прекратят около 80% всей иностранной помощи правительства США, — заявил чиновник Государственного департамента, который кратко объяснил результаты обзора.

Большинство программ DRL, которым грозит прекращение, не перечислены публично. Они поддерживают уязвимых лиц или меньшинства в странах с авторитарными правительствами, которые могут принять меры мести против получателей помощи США.

Некоторые из программ, на которые направлен пересмотр, будут включать группу быстрого реагирования, предназначенную для поддержки продемократических активистов за границей, которым может потребоваться срочное переселение или другая защита, если их жизнь окажется под угрозой.

— Эти программы обеспечивают спасательный круг для организаторов и гражданского общества, которые работают над тем, чтобы попытаться принести демократические ценности в эти страны, — сказал один источник, добавив, что речь идет о Кубе и Венесуэле.

Другие гранты сосредоточены на интернет-цензуре, медиаграмотности, правах человека, программах предотвращения преступлений и помощи в выборах, а также усилиях по борьбе с транснациональными репрессиями со стороны таких стран, как Китай.

— Предоставление любой иностранной помощи, в частности для программ развития демократии, будет определяться тем, сделает ли она США безопаснее и сильнее, — отметил чиновник Госдепа.

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