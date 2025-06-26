Эрдоган говорит, что Трамп готов приехать в Турцию, если там будет Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами на борту своего самолета по дороге с саммита НАТО в Гааге, пишет CNN Türk.

Трамп приедет в Турцию на переговоры: условие

У Эрдогана спросили, какие дипломатические шаги будет делать Турция, чтобы вернуться за стол переговоров для прекращения войны в Украине.

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Он сказал, что эта война должна закончиться и Турция придает важность и приоритет дипломатии в решении конфликтов.

По его словам, Украина и Россия неоднократно демонстрировали, что они доверяют турецкой стороне. А переговоры, состоявшиеся в Стамбуле, открыли двери для мира.

— Мы осознаем, что есть события, которые сужают пространство для дипломатии, но если есть хотя бы маленькая надежда на мир, мы будем ее реализовывать. Более того, по нашему мнению, в украинско-российской войне есть больше, чем маленькая надежда на мир, — сказал он.

Эрдоган добавил, что сейчас Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом о проведении третьего раунда переговоров, и конечная цель Турции — добиться встречи по Украине именно на уровне лидеров.

— Трамп сказал, если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару по решению, я также приеду в Стамбул или Анкару, — сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция установит необходимые контакты, и “дай Бог, эта встреча состоится как можно скорее”.

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между делегациями Украины и России при посредничестве Турции. РФ на переговорах отказалась согласиться на безусловное прекращение огня, предложив режим тишины на 2-3 дня.

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