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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Хаменеи заявил о “победе” над США и почти “развале” Израиля

Аятолла Алі Хаменеї, Іран
Фото: Getty Images

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с победой над Израилем после 12 дней противостояния, а также заявил о победе над США.

Об этом он сказал в обращении, обнародованном на его странице в соцсети X (Twitter).

Хаменеи поздравил иранцев с победой над Израилем и США

— Я поздравляю вас с победой над обманчивым сионистским режимом. Поздравляю наш дорогой Иран с победой над режимом США. Режим США вступил в войну напрямую, поскольку полагал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Он вступил в войну, пытаясь спасти этот режим, но ничего не достиг, — заявил Хаменеи.

Он также сказал, что Исламская Республика “нанесла тяжелый удар” по США, атаковав авиабазу Аль-Удейд.

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В обращении аятолла также заявил, что “сионистский режим почти развалился и был уничтожен под ударами Исламской Республики”.

Накануне 25 июня правительство Ирана опубликовало заявление, в котором также сообщило о капитуляции “сионистского режима”.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации объявил о конце 12-дневной войны, якобы навязанной Израилем.

Отметим, что Иран, кроме термина “сионистский режим” в отношении Израиля, использует еще и термин “малый сатана”, а в отношении США — “большой сатана”. Эти высказывания отражают официальную позицию режима Тегерана, который считает обе страны главными противниками Исламской Республики.

Такая риторика появилась после Исламской революции 1979 года и является средством политической и идеологической борьбы, что подчеркивает враждебные отношения с Тель-Авивом и Вашингтоном.

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