ЕС согласовал продление всех санкций против РФ, но не смог принять 18 пакет

Европейский Совет не смог достичь консенсуса по 18 пакету санкций против России, который должен был быть введен в ответ на ее полномасштабную войну против Украины. Однако лидеры ЕС достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода.

ЕС не смог принять 18 пакет санкций против РФ

Как сообщил редактор Радио Свобода Рикард Джозвяк со ссылкой на источники, лидеры договорились продлить все санкции против России еще на шесть месяцев.

— Лидеры не пришли к соглашению по последнему пакету санкций – 18-му. Словакия до сих пор не дала зеленый свет. Дискуссии, вероятно, возобновятся между послами в ближайшие дни, – написал журналист.

В выводах по Украине, которые были приняты по результатам заседания Европейского совета на уровне глав государств и правительств указано, что Евросоюз вместе с партнерами намерен ограничить способность России продолжать вести свою агрессивную войну.

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Санкции являются неотъемлемой частью политики ЕС для достижения этой общей цели. Европейский Совет приветствует принятие 17-го пакета санкций, направленных, в частности, против энергетического и финансового секторов России, включая теневой флот нефтяных танкеров и их операторов.

— Европейский Совет призывает к дальнейшим мерам против российского теневого флота, который используется Россией для обхода санкций и создает значительные экологические и безопасности риски. В этом контексте она призывает Совет быстро принять новый пакет санкций. Она также подчеркивает важность дальнейшего усиления мер против обхода, — говорится в документе.

Лидеры Европейского Союза подчеркнули, что в соответствии с законодательством ЕС, все замороженные российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока “Россия не прекратит свою войну агрессии против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной”.

Словакия блокирует новые санкции ЕС против России

Словакия выступает против принятия нового санкционного пакета ЕС, направленного против Москвы, пока не будут учтены ее оговорки относительно энергетической безопасности, пишет Bloomberg.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чье государство не имеет выхода к морю и сохраняет значительную зависимость от поставок российских энергоносителей, требует от Европейской комиссии предоставить гарантии, которые помогут минимизировать экономические последствия.

— Мы хотим знать, какие гарантии получим, какую поддержку и какие варианты будут доступны, — заявил Фицо накануне саммита лидеров ЕС, который состоялся в Брюсселе в четверг.

Фицо провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время мероприятия, назвав переговоры конструктивными. Однако он подтвердил свою категорическую позицию: в пятницу Словакия будет требовать перенести голосование по санкционному пакету ЕС против России до урегулирования вопросов, связанных с поставками газа.

— Если наше предложение об отсрочке голосования не будет учтено, посол Словакии получит четкую инструкцию наложить вето на принятие 18-го пакета санкций, — написал Фицо в Facebook.

Словакия опасается роста цен на энергоносители

ЕС стремится полностью прекратить импорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа до конца 2027 года, чтобы избавиться от энергетической зависимости от Москвы.

Словакия решительно выступает против этого плана, предупреждая, что его реализация может привести к росту цен на энергоносители и снижению конкурентоспособности национальной промышленности.

Для принятия любых санкционных мер требуется единодушная поддержка всех 27 стран-членов ЕС. Премьер-министр Фицо, а также его союзник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, уже неоднократно угрожали блокированием решений Евросоюза о санкциях против России и оказании помощи Украине, хотя в большинстве случаев их возражения в конечном итоге снимались.

Роберт Фицо, который за последние месяцы дважды посещал Москву, подвергается критике со стороны других европейских лидеров за его попытки наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

После прекращения транзита через соседнюю Украину, российский газ составляет менее половины общего объема импорта Словакии. Страна активно работает над диверсификацией источников поставок и в настоящее время получает российский газ южным маршрутом через газопровод Турецкий поток и территорию Венгрии.

Фицо также требует от ЕС компенсаций на случай, если прекращение поставок российского газа приведет к резкому скачку цен.

Кроме того, он заявил, что Словакия сталкивается со значительно более высокими затратами при закупке газа через терминалы СПГ и его транспортировке по территории Европы. Эту цену, по его словам, он не готов платить ради “идеологической и вредной” идеи Еврокомиссии.

Братислава также настаивает на получении юридических гарантий на случай, если из-за санкций начнется арбитражное разбирательство с Газпромом. Государственная газовая компания Словакии SPP имеет долгосрочный контракт с российским энергетическим гигантом, который действует до 2034 года, с общей стоимостью до €16–20 млрд (эквивалентно $18,7–23,4 млрд).

Фицо предупредил, что в случае введения Евросоюзом запрета на российский газ, Словакия может проиграть дело, поскольку аргумент форс-мажора вряд ли будет принят.

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