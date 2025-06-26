Зеленский призвал лидеров ЕС оказать бюджетную поддержку Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам Европы с призывом о продолжении финансовой поддержки, необходимой для покрытия бюджетных потребностей Украины на следующий год.

Украина рассчитывает на поддержку Европы

— А бюджетная поддержка остается для нас жизненно важной. Каждый из вас понимает, что война создает бюджетный дефицит – и в условиях постоянных российских атак ни одна европейская страна не сможет самостоятельно справиться с этим дефицитом. И мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей – особенно на следующий год, – заявил Зеленский во время выступления на саммите Европейского Совета.

Президент также акцентировал внимание на том, что Украина неукоснительно выполняет все свои обязательства, связанные с процессом вступления в Европейский Союз.

Поэтому, по его словам, будет справедливым получить от ЕС однозначные сигналы поддержки, которые бы подтверждали достигнутый прогресс.

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— Сейчас нужно четкое политическое сообщение – что Украина твердо стоит на европейском пути, и что Европа придерживается своих обещаний. Любая задержка со стороны Европы на этом этапе может создать глобальный прецедент – повод сомневаться в словах и обязательствах Европы, — добавил Зеленский.

Он добавил, что открытие первого кластера для переговоров о вступлении в ЕС Основы может выйти за рамки чисто технического шага.

— Это будет политическое решение, которое определяет будущую интеграцию Украины с Европой. Пожалуйста, поддержите это. И мы работаем над тем, чтобы быть готовыми ко всем кластерам в этом году, — резюмировал он.

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