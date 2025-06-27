Датское правительство планирует усилить борьбу с использованием искусственного интеллекта для создания и распространения дипфейков, изменив закон об авторском праве, чтобы каждый имел право на свое тело, лицо и голос.

Об этом сообщает The Guardian.

Дания будет защищать граждан от дипфейков на законодательном уровне

Как сообщили в правительстве Дании в четверг, страна намерена ввести первый в Европе закон, который усилит защиту людей от цифровых подлогов их личности.

Получив широкую поддержку среди парламентских партий, Министерство культуры планирует уже к летним каникулам вынести проект изменений на общественное обсуждение, а осенью – подать его на рассмотрение парламента.

В документе дипфейк определяется как очень реалистичное цифровое воспроизведение человека, включая его внешность и голос.

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт заявил, что надеется, что законопроект станет недвусмысленным сигналом о том, что каждый имеет право на то, как он выглядит и звучит.

– Мы единодушны в своем решении и посылаем четкий сигнал: каждый имеет право на свое тело, свой голос и свои черты лица. Очевидно, что нынешний закон этого права от генеративного ИИ не гарантирует, – сказал он в комментарии Guardian.

Инициатива, которую, по данным правительства, поддерживают около 90% депутатов, появилась на фоне стремительного развития ИИ, упростившего создание убедительных фальшивых изображений, видео или звука для имитации другого человека.

После принятия изменений в закон об авторском праве граждане Дании смогут потребовать от онлайн-платформ удаления такого контента, если он распространен без их согласия.

Закон также будет распространяться на реалистичные, цифровые имитации выступлений артистов без их согласия. Нарушение будет предусматривать компенсацию пострадавшим.

В то же время правительство подчеркнуло, что новые правила не будут касаться пародий и сатиры, которые останутся разрешенными.

