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Путин заявил, что РФ готова к следующим переговорам с Украиной в Стамбуле

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

Путин о переговорах РФ и Украины в Турции

Как сообщают российские издания, Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам российского диктатора, предметом переговоров с Киевом в Стамбуле станет обсуждение меморандумов двух стран.

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По мнению Путина, российский и украинский меморандумы по мирному урегулированию прямо противоположны.

Но он заявил, что якобы переговоры проводятся для поиска путей сближения позиций.

В то же время кремлевский диктатор заявил, что российская сторона готова отдать Украине еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих в дополнение к уже переданным 6 тыс.

Кроме этого, Путин утверждает, что Россия планирует сокращение расходов на оборону. По словам диктатора, расходы РФ рассчитаны под успешное завершение полномасштабной войны против Украины, однако он не уточнил, что именно имеет в виду.

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Война в УкраинеВладимир ПутинСтамбулТурцияУкраїна-Росія
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