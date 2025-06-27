Средняя зарплата в Австралии: кто и сколько получает

Австралия — это островное государство, расположенное отдельно от остального мира.

Кроме географических особенностей, страна отличается одним из самых высоких уровней заработной платы среди развитых экономик.

Какая средняя зарплата в Австралии, читайте в нашем материале.

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Размер средней заработной платы в Австралии

Согласно данным Австралийского бюро статистики, в конце 2024 года средний показатель недельной зарплаты вырос на 4,6% в годовом измерении. Он составил 1 975,80 австралийских долларов (примерно $1 282,50) в неделю.

Средняя зарплата в Австралии для мужчин и женщин в неделю:

Для мужчин этот показатель составлял 2 253,30 AUD в государственном секторе (около $1 462,80) и 2 038,00 AUD в частном (примерно $1 323,30).

Для женщин средний недельный доход равнялся 2 027,20 AUD в государственном секторе (примерно $1 315,40) и 1 739,30 AUD в частном (примерно $1 129,00).

Минимальная заработная плата в Австралии повысится с 1 июля 2025 года

Комиссия по вопросам труда Австралии объявила о повышении минимальной заработной платы на 3,5% с 1 июля 2025 года. Ожидается, что это решение обеспечит рост реальных доходов для примерно 2,6 млн работников с низкой зарплатой.

Минимальная почасовая ставка вырастет до 24,94 австралийских долларов (около $16,19). Это обеспечит дополнительный годовой доход в размере около 1 670 AUD для работников, занятых на полную ставку.

Инфляция потребительских цен в первом квартале 2025 года снизилась до 2,4%, что соответствует прогнозируемому диапазону Резервного банка Австралии (2-3%) и является значительным снижением по сравнению с пиковым уровнем 7,8% в конце 2022 года.

Глава Комиссии по труду Австралии отметил, что принятое решение направлено на частичное восстановление реальных доходов работников, которые испытали снижение покупательной способности в последние годы из-за роста стоимости жизни.

По его словам, если не воспользоваться этой возможностью в рамках нынешнего пересмотра, реальное снижение заработной платы, которое уже произошло, может стать постоянным явлением, что приведет к устойчивому снижению уровня жизни наименее защищенных категорий населения.

В 2024 году минимальная зарплата в Австралии выросла на 3,75%, что лишь частично компенсировало уровень инфляции.

Австралийский совет профсоюзов (ACTU) приветствовал повышение, назвав его важной победой для работников, получающих минимальную оплату труда.

По словам генерального секретаря ACTU Салли МакМанус, именно эта категория населения больше всего пострадала от последствий инфляционного давления, вызванного пандемией Covid-19.

Параллельно Резервный банк Австралии в прошлом месяце снизил учетную ставку до самого низкого уровня за последние два года.

Это стало возможным благодаря сдерживанию инфляции и необходимости реагировать на усиление внешних экономических рисков. Банк также не исключил дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Несмотря на изменения в макроэкономической среде, уровень безработицы в стране сохраняется на отметке 4,1% уже более года.

При этом основной рост занятости обеспечивается государственным сектором.

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