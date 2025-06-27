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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

США прекратили торговые переговоры с Канадой из-за налога на цифровые услуги

Трамп пригрозил Канаде новыми пошлинами после введения налога для IT-компаний США
Фото: Getty Images

США объявили о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой и пригрозили введением новых пошлин после решения Оттавы ввести налог на цифровые услуги для американских технологических компаний.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в сообщении на своей странице в соцсети Truth Social.

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— Мы только что получили информацию, что Канада, страна, с которой очень сложно торговать, особенно из-за многолетних пошлин до 400% на наши молочные продукты, объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний. Это прямое и откровенное нападение на нашу страну, — заявил Трамп.

Он отметил, что канадская инициатива повторяет действия Европейского Союза, также облагаемые американскими цифровыми компаниями налогами.

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— Учитывая этот возмутительный налог, мы прекращаем все немедленно вступающие в силу переговоры о торговле с Канадой. Мы сообщим Канаде о пошлине, которую она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки в течение следующих семи дней, — подытожил президент США.

Отметим, что в текущем году Канада активно расширяет сотрудничество с Европейским Союзом. Это происходит на фоне ухудшения отношений между Оттавой и Вашингтоном после прихода Дональда Трампа к власти в США.

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