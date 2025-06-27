Торговое соглашение между США и Китаем подписано – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали новое торговое соглашение с Китаем. Подробности соглашения США и Китая пока не разглашаются.

Об этом сообщает агентство АР.

США и Китай подписали торговое соглашение: заявление Трампа

— Мы только что подписали соглашение с Китаем, — заявил Трамп в четверг.

Министр торговли США Говард Лутник подтвердил Bloomberg TV, что соглашение было подписано в начале этой недели.

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По его словам, документ был подписан и скреплен печатями двумя днями ранее. Однако ни Лутник, ни Трамп не предоставили никаких подробностей о содержании соглашения.

Министерство торговли Китая в пятницу заявило, что обе стороны дополнительно согласовали детали рамочного соглашения.

В заявлении китайской стороны отмечалось, что Пекин, в соответствии с законом, будет одобрять заявки на экспорт контролируемых товаров, соответствующих установленным условиям.

— Соответственно, США отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая. Надеемся, что США и Китай встретятся на полпути, — говорится в заявлении китайского министерства.

Стоит отметить, что эта договоренность стала результатом предварительных переговоров в Женеве в начале мая, после которых обе стороны согласились отложить массовое повышение пошлин, которое угрожало парализовать значительную часть торговли между странами.

Напомним, что предыдущее торговое соглашение между США и Китаем было подписано в начале мая этого года.

Однако вскоре президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай нарушил свою часть договоренностей всего через две недели.

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