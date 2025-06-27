В Британии арестованы четыре человека после повреждения самолетов на базе ВВС Брайз-Нортон

В Великобритании арестованы четыре человека, которых подозревают в причастности к вандализму и повреждения самолетов на базе Военно-воздушных сил Брайз-Нортон.

Вандализм самолета на базе ВВС в Британии

Полиция заявила, что аресты состоялись в Ньюбери, Беркшире и Лондоне. Они связаны с инцидентом, во время которого недавно были повреждены два самолета на авиабазе Брайз-Нортон, пишет Sky News.

По информации полиции, двух мужчин и женщину арестовали по подозрению в совершении террористического преступления.

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— 29-летняя женщина без постоянного места жительства и двое мужчин в возрасте 36 и 24 лет, оба из Лондона, были арестованы по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательстве к террористическим актам, что противоречит разделу 41 Закона о терроризме 2000 года, — говорится в заявлении полиции.

Также вторую 41-летнюю женщину без определенного места жительства арестовали по подозрению в содействии преступлению.

Сейчас четыре человека находятся под стражей — продолжается расследование, добавили в полиции.

Недавно пропалестинская группа Palestine Action опубликовала сообщение, где сообщила о проникновении ее активистов на крупнейшую базу ВВС Великобритании.

На опубликованном видео можно увидеть, как человек приближается к одному из британских самолетов на самокате, пока играет музыка. После этого красную краску распылили на два самолета, в результате чего они были повреждены.

Источник : Sky News

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