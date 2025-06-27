Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Для начала переговоров о вступлении в ЕС Украина выполнила свою часть работы, и теперь очередь за Европейским Союзом.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен – о вступлении Украины в ЕС

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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— Под непрерывным огнем Украина проводит реформу за реформой. Именно поэтому Комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства — теперь должны выполнить и мы, — заявила глава ЕК.

Она подчеркнула, что процесс вступления основан на заслугах, а Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед.

Фон дер Ляйен также анонсировала решительную поддержку Украины как в военном, так и в политическом направлениях.

По ее словам, Евросоюз уже выделил €1 млрд на поддержку украинской оборонной промышленности за счет доходов от замороженных активов РФ.

ЕС также готов авансом предоставить Украине остаток в €11 млрд из кредитного пакета G7.

— Мы на пути к достижению цели — передать Украине 2 млн артиллерийских снарядов в 2025 году. И мы готовы заранее предоставить остаток в €11 млрд из кредитов G7, ведь понимаем, насколько важно Украине получить эти средства уже сейчас, — отметила фон дер Ляйен.

Напомним, что ЕС согласовала пакет долгосрочной финансовой поддержки Украины в размере €30 млрд.

За такое решение проголосовали 26 государств-партнеров. Воздержалась только Венгрия.

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