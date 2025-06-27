Этот империалист в Кремле не хочет мира: Писториус отверг пересмотр политики в отношении РФ
Министр обороны Германии Борис Писториус отверг призывы к изменению курса в отношении России на партийной конференции социал-демократов. Об этом пишет DPA.
Писториус отверг призывы СДПГ изменить подходы к РФ
На фоне полномасштабного вторжения России в Украину правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) столкнулась с внутренними дебатами по поводу своей политики в отношении Москвы.
Министр обороны Борис Писториус отрицал возможность переговоров с Владимиром Путиным и подчеркнул необходимость укрепления оборонных возможностей.
— Этот империалист в Кремле не хочет вести переговоры, он не хочет мира, — заявил Писториус.
Он добавил, что необходимо догнать НАТО и достичь с Альянсом равных позиций в уровне оборонных возможностей.
— Если мы уклонимся от этого и спрячемся в печали за миром, которая может быть понятной, но сейчас, безусловно, не является полезной, тогда мы потеряем драгоценное время, — сказал министр.
Он добавил, что Путин понимает только “язык силы, не угрозы, а силы”.
Писториус ответил однопартийцу Ральфу Штегнеру, соавтору программного документа, призывающего к изменению подхода Германии к России.
Штегнер, в свою очередь, заявил о консенсусе относительно необходимости увеличения оборонных возможностей.
— Но нам нужно обсудить, является ли это безумное перевооружение правильным путем в целом, — добавил он.
СДПГ Германии подвергалась критике за исторические симпатии к Москве, которые сохранялись в партии, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину.