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США не использовали противобункерные бомбы для удара по иранскому ядерному объекту в Исфахане

США не использовали противобункерные бомбы для удара по ядерному объекту в Исфахане
Фото: Getty Images

Американские военные не использовали для атаки на ядерный объект Ирана в Исфахане противобункерные бомбы. Это якобы объясняется малой результативностью для той глубины, на которой объект расположен.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн, пишет CNN.

Использовали ли США противобункерные бомбы для удара по Ирану

Как отмечают в издании, американские военные поразили ракетами Tomahawk ядерный объект в Исфахане. В то же время объекты в Фордо и Натанзе пытались атаковать противобункерными бомбами В2.

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Сенатор США Крис Мерфи утверждает, что якобы некоторые из иранских производств расположены так глубоко под землей, что США никогда не смогут до них добраться.

— Они имеют возможность переместить значительную часть того, что было спасено, в районы, куда не достанут американские бомбардировочных мощности, — отметил он.

Как сообщается, атаки США нанесли повреждения инфраструктуре всех трех ядерных объектов Ирана. Но обогащенный уран остался неповрежденным, в результате чего страна может вернуться к ядерной программе в случае восстановления нужной инфраструктуры.

По мнению конгрессмена Майкла Маккола, США должны сделать полный учет урана, который еще остался в Иране.

По его словам, именно поэтому Иран должен сесть непосредственно с США за стол переговоров, чтобы Международное агентство по атомной энергии могло отчитываться о каждой унции обогащенного урана.

Недавно в МАГАТЭ подтвердили, что в результате атаки Израиля в Исфахане был поражен объект по производству центрифуг для обогащения урана.

Однако атака на объект в Исфахане не вызвала радиационных последствий, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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