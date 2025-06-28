Трамп похвалил Путина за то, что тот “снова уважает США”

Дональд Трамп считает, что Владимир Путин снова уважает США, назвав “очень любезными” последние высказывания российского диктатора.

Об этом американский лидер заявил во время брифинга в Белом доме 27 июня.

Реакция Трампа на похвалу Путина

— Владимир Путин сделал очень любезные заявления… Он снова уважает нашу страну. Год назад он ее не уважал. Я могу сказать вам это прямо сейчас. Но Путин уважает нашу страну, и президент Китая уважает, Ким Чен Ын уважает. Они уважают нашу страну снова, — сказал Трамп.

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В то же время он в очередной раз обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в некомпетентности, отметив, что при его президентстве ни в России, ни в Китае не уважали Соединенные Штаты.

— Вокруг этого прекрасного стола в Овальном кабинете крутились плохие люди. Они, по моему мнению, имели злые намерения… Но мир снова уважает нашу страну, — подытожил президент США.

Накануне после завершения саммита Евразийского экономического союза в Минске Владимир Путин заявил, что отношения России с США якобы начинают выравниваться, и даже допустил вероятность личной встречи с Дональдом Трампом.

При этом он назвал Трампа “мужественным человеком”, который искренне стремится урегулировать конфликт в Украине.

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