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Трамп похвалил Путина за то, что тот “снова уважает США”

Трамп і Путін
Фото: Факти ICTV

Дональд Трамп считает, что Владимир Путин снова уважает США, назвав “очень любезными” последние высказывания российского диктатора.

Об этом американский лидер заявил во время брифинга в Белом доме 27 июня.

Реакция Трампа на похвалу Путина

— Владимир Путин сделал очень любезные заявления… Он снова уважает нашу страну. Год назад он ее не уважал. Я могу сказать вам это прямо сейчас. Но Путин уважает нашу страну, и президент Китая уважает, Ким Чен Ын уважает. Они уважают нашу страну снова, — сказал Трамп.

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В то же время он в очередной раз обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в некомпетентности, отметив, что при его президентстве ни в России, ни в Китае не уважали Соединенные Штаты.

— Вокруг этого прекрасного стола в Овальном кабинете крутились плохие люди. Они, по моему мнению, имели злые намерения… Но мир снова уважает нашу страну, — подытожил президент США.

Накануне после завершения саммита Евразийского экономического союза в Минске Владимир Путин заявил, что отношения России с США якобы начинают выравниваться, и даже допустил вероятность личной встречи с Дональдом Трампом.

При этом он назвал Трампа “мужественным человеком”, который искренне стремится урегулировать конфликт в Украине.

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